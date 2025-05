USA:ssa valmistellaan murskaavaa Venäjä-pakettia – ”Nyt saa riittää”

Yhdysvalloissa valmistellaan merkittävää Venäjään kohdistuvaa pakotekokonaisuutta.

Molemmissa puolueissa kannatusta keränneen pakotealoitteen takana on pitkän linjan republikaanisenaattori Lindsey Graham.

Professori Edward Walkerin mukaan näyttää siltä, että republikaanipuolueen ulkopolitiikan haukkamainen Venäjä-suhtautuminen nousee nyt esille. Hän jakoi viestipalvelu Blueskyssä noston Grahamin ajamasta paketista.

Senaattori Grahamin ajama pakotepaketti vaikuttaisi erityisesti Venäjän energiavientiin. Paketissa määrättäisiin pakotteiden kiristämisen ohella tullimaksuja maille, jotka ostavat venäläistä öljyä ja kaasua. Hänen mukaansa yli 70 senaattoria tukee pakotteiden kiristämistä.

– Nyt saa riittää, Graham sanoo lausunnossa.

Graham on jo aiemmin sanonut esittävänsä senaatissa ”murskaavia” pakotteita, mikäli Venäjä ei suostu tulitaukoon Ukrainassa. Verkkouutiset kertoo Grahamin lausunnosta tässä jutussa.

Senaattorin mukaan Ukraina haluaa rauhaa. Grahamin mukaan Venäjän täytyy suostua tulitaukoon Ukrainassa.

Meanwhile, this in Congress. Seems like as soon as Trump stops pro-RU stance on most of GOP in House and esp Senate, traditional hawkism v RU shows itself.

