USA:n ulkoministeri Antony Blinken Suomessa: ”On tärkeää, että tuemme toisiamme”

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on vierailulla Suomessa. Blinken on allekirjoittamassa julkilausuman Suomen ja Yhdysvaltain välisestä 6G-yhteistyöstä. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) edustaa Suomea.

Ulkoministerit allekirjoittivat keskinäisen 6G-teknologiaa koskevan tutkimus- ja kehitysyhteistyösopimuksen.

Yhteistyöllä on tarkoitus vahvistaa maiden välistä kumppanuutta. Blinken kertoo, että teknologia määrittää aikaisempaa enemmän ihmisten ja viranomaisten välistä kommunikaatiota.

– On tärkeää, että maat tukevat toisiaan teknologian kehittämisessä. On tärkeää, että kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkon tai sairaalapalvelut, tulee olla turvassa ulkopuoliselta häirinnältä, Blinken kertoo tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvallat pyrkivät vakauttamaan kumppanuussuhteita etenkin Pohjoismaiden kanssa. Blinken on tavannut edellisten päivien aikana myös muiden Pohjoismaiden edustajia. Yhdysvaltojen suhteet Kiinaan on huonontunut merkittävästi. Myös Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut etenkin Arktisen merialueen turvallisuuskysymykset.

Suomessa on vahva teknologiaosaaminen ja teleliikenneyhteyksien kehittämistyö on pitkällä.

– Tänään allekirjoitettava sopimus on historiallinen ja en voisi olla enempää kiitollisempi. Teknologian kehitys määrittää tulevaisuuttamme entistä enemmän, Blinken kertoo.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) mukaan Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat vahvemmat kuin koskaan aiemmin.

– Olemme onnekkaita, että meillä on hyvät suhteet näin vahvaan liittolaiseen, Yhdysvaltoihin, Haavisto kertoo tiedotustilaisuudessa.

Blinken uskoo, että sopimuksen myötä ideat voivat siirtyä maasta toiseen rajoista välittämättä. Lisäksi sopimus helpottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Ulkoministerin mukaan Suomi on yksi maailman johtavista maista teknologian saralla ja yhteistyö tulee jatkossa syventymään entisestään. Blinkenin mukaan allekirjoitettu julkilausuma yhteistyöstä listaa aihealueita, joihin sopimus tulee vaikuttamaan.

– Tiedon ja osaamisen vaihtaminen, teknologiaosaamisen jakaminen, kommunikoinnin edistäminen sekä uusien innovaatioiden ja aloitteiden tukeminen, Blinken kertoo.