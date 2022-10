USA:n tykinammusten määrä Ukrainassa ylitti miljoonan – ”Huomattava määrä”

Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle tähän mennessä yli miljoona tykinammusta, kertoo The Drive. Ammukset ovat osa Yhdysvaltain sodan aikana antamasta 17,6 miljardin dollarin arvoisesta puolustusavusta.

– USA:n Ukrainaan toimittama ampumatarvikemäärä on huomattava, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Antti Pihlajamaa yhteisöpalvelu Twitterissä.

Toimitetuista tykistön ampumatarvikkeista 903 000 on tavallisia 155 millimetrin ammuksia, joiden lisäksi Ukraina on saanut 3000 GPS-ohjattua täsmäammusta ja 7000 panssarimiina-ammusta. Lisäksi Yhdysvallat on toimittanut pienempiä 105mm ammuksia 180 000 kappaletta.

Ukrainaan on toimitettu Yhdysvaltain toimesta myös 142 kappaletta 155m ja 36 kappaletta 105mm haupitseja. Vaikka myös HIMARS-raketinheittimiä on toimitettu, on tykistöllä edelleen ollut kriittinen rooli taisteluissa.

Toimitetut määrät ovat herättäneet myös kysymyksiä siitä, kuinka pitkälle ampumatarvikkeiden varastot riittävät. Yhdysvaltojen tälle vuodelle alun perin kaavailtu tuotanto tavallisten 155mm ammusten osalta on 29 000 kappaletta, mikä olisi nostettavissa neljässä vuodessa 288 000 tykinammukseen vuodessa.

Koska kyseessä on kuitenkin Naton standardien mukainen ampumatarvike, ammuksia ja tykkejä on toimitettu myös muista liittokunnan maiden varastoista. Tämän uskotaan pitävän jo itsessään huolen siitä, etteivät tykistön ampumatarvikkeet Ukrainalta pääse loppumaan.