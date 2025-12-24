USA:n tuore lähettiläs: Haluamme käydä Grönlannin asemasta vuoropuhelua

Yhdysvaltojen tuore Grönlannin-erityislähettiläs Jeff Landry poissulkee sotilaallisen voiman käytön Grönlannissa, mutta tahtoo käydä vuoropuhelua saaren asukkaiden kanssa Landryn kommenteista uutisoi Fox News.

Presidentti Donald Trump on useaan otteeseen ilmaissut mielenkiintonsa Tanskalle kuuluvaa Grönlantia kohtaan. Yhdysvalloilla on saarella jo tukikohta. Trump nimitti viime viikonloppuna Louisianan kuvernöörinä toimivan Landryn Grönlannin-erityislähettilääkseen, tehtävänään liittää Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja.

Tanska on arvostellut Trumpin puheita jyrkästi. Myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on korostanut Tanskan ja Grönlannin päättävän itse asioistaan.

Fox Newsille Landry sanoo haluavansa kuulla gröntilaisten mielipiteitä asemastaan. Grönlannilla on laaja itsehallinto, vaikka saari kuuluukin Tanskalle.

– Mitä he toivovat? Mitä mahdollisuuksia heille ei ole annettu? Miksi he eivät ole saaneet sitä suojelua, jonka he ansaitsevat, kuvernööri sanoi.

Fox Newsin haastattelussa Landry väitti Euroopan unohtaneen Grönlannin, ja perusteli Yhdysvaltojen kiinnostusta saarta kohtaan ”Monroen opilla”. 1820-luvun presidentti James Monroen nimeä kantavan doktriinin mukaan Yhdysvalloilla on oikeus puolustaa intressejään muilta toimijoilta läntisellä pallonpuoliskolla.

Landryn mukaan Yhdysvallat ei kuitenkaan aio valloittaa toiselle valtiolle kuuluvaa territoriota.