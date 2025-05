USA:n tullit pysäytettiin: Suomen talouden näkymä voi kohentua selvästi

Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan tuomioistuin on linjannut maan presidentti Donald Trumpin asettamat tullit laittomiksi, kertoo BBC. Tuomioistuimen mukaan Trump on vedonnut hätätilavaltuuksiin perusteettomasti perustellessaan tulliensa oikeuttamisen.

New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan tuomioistuimen päätös on merkittävä isku vasten Trumpin hallinnon harjoittamaa talouspolitiikkaa. Valkoinen talo on ilmoittanut valittavansa päätöksestä välittömästi tuomioistuimen päätöksen jälkeen.

– Ei ole vaaleilla valitsemattomien tuomareiden tehtävä päättää, mikä on asianmukainen tapa vastata kansalliseen hätätilaan, Valkoisen talon tiedottaja Kush Desai muotoili lausunnossaan.

Tuomioistuimen päätös listaa niin Trumpin huhtikuussa ”vapautuksen päivänä” lanseeraamat uusimmat tullit kuin myös aikaisemmin tänä vuonna Kiinalle, Meksikolle ja Kanadalle asetetut tullit laittomiksi. Huhtikuun tullit koskivat koko maailmaa, mutta suurin osa jäädytettiin jo samana päivänä, kuin niiden olisi ollut tarkoitus astua voimaan.

Tuomioistuimen päätös antoi Trumpin hallinnolle 10 päivää aikaa tullien pysäyttämiseksi vaadittavan byrokratia loppuunsaattamiseksi.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen kommentoi tullien uutta kehityssuuntaa ja sen vaikutusta Suomen talouteen viestipalvelu X:ssä.

– Voisin kuvitella, että lainsäädäntöä tullaan kehittämään siten, että toimivaltuudet tulevat olemaan nykyistä selkeämmät. Nyt epävarmuus tullien tasosta tuskin voisi olla paljoa suurempi, Heiskanen toteaa.

– Jos laajat tullit eivät olisikaan voimassa, Suomen talouden näkymä kohenisi selvästi, hän summaa arviossaan.