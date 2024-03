USA:n tiedustelu oli varoittanut Venäjää ISIS-uhasta

Yhdysvaltojen tiedustelun kerrotaan varoittaneen Venäjää terroriuhkasta aiemmin tässä kuussa. Asiasta kertoo uutiskanava CBS.

Terroristijärjestö ISIS on ottanut vastuun eilisestä hyökkäyksestä Moskovassa sijaitsevaan Crocus City Hall-konserttisaliin. Viisi naamioitunutta henkilöä aloitti ampumisen suljetussa konserttisalissa. Kuolonuhrien määrä on noussut viranomaislähteiden mukaan kuuteenkymmeneen.

Yhdysvaltojen tiedustelu vahvistaa tekijäksi ISIS:n. Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusviranomainen NSA kertoo, että sillä oli tietoa mahdollisen terrori-iskun uhkasta jo aiemmin maaliskuussa. Uhkan arvioitiin kohdistuvan suureen joukkokokoukseen, kuten konserttiin. Asiasta informoitiin venäläisviranomaisia etukäteen, NSA:n tiedottaja Adrienne Watson kertoi CBS:lle lauantaiyönä.

Yhdysvaltain Moskovan suurlähetystö on varoittanut useiden viikkojen ajan amerikkalaisia osallistumasta joukkotapahtumiin. Varoituksen syyksi on kerrottu terrorismin uhka. Useat länsimaat, mukaanlukien Suomi, ovat antaneet vastaavia varoituksia.

Tilanne iskun jäljiltä on edelleen sekava. Viranomaiset Moskovassa ovat kiristäneet valvontaa lentokentillä ja liikennevälineissä, useita tapahtumia on peruttu. Venäjän kansalliskaarti ei edelleenkään ole tavoittanut hyökkääjiä, joiden ISIS kertoo palanneen tukikohtaansa. Iskulle on ehditty esittää lukuisia tekijöitä ja motiiveja ISIS:in lisäksi. Venäjä on ehtinyt syyttää muun muassa Ukrainaa. Iskua on myös syytetty Kremlin junailemaksi. Kaoottisen tilanteen perusteella tämä ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä.