Henna Virkkunen: EU-sääntelyn kasvuvauhti on kestämätön

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok./EPP) mukaan EU-sääntelyn kasvuvauhti on kestämätön ja ylisääntely haittaa vakavasti Euroopan kilpailukykyä.

Virkkusen mukaan Euroopan unioni on kuluneella kaudella kyennyt vastaamaan vahvasti ja yhtenäisesti akuutteihin kriiseihin, kuten koronapandemiaan ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Myös ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa on saatu paljon aikaan.

– Hitaammin hiipinyt EU:n kilpailukyvyn kriisi on kuitenkin jäänyt ilman huomiota. Tähän kriisiin vastaamisesta on tehtävä seuraavan komission ja europarlamentin kärkiprioriteetti. EU:n on vahvistettava kasvun ja investointien edellytyksiä, puolustettava reilua kilpailua sisämarkkinoilla ja purettava määrätietoisesti Euroopan kilpailukykyä heikentävää ylisääntelyä, hän sanoo tiedotteessaan.

Virkkusen mukaan EU on edelleen vahvasti sääntelykone. Nykyinen komissio on antanut lähes 500 lainsäädäntöehdotusta ja kokonaisuutena uutta EU-lainsäädäntöä on tehty useita tuhansia sivuja.

– Jos käytössäsi on vain vasara, kaikki asiat näyttävät nauloilta. Kaikki sääntely ei ole huonoa vaan se voi myös vahvistaa sisämarkkinoita, mutta meidän on kyettävä kriittisesti tarkastelemaan, mikä tähän kilpailukykyä heikentävään sääntelytsunamiin on johtanut ja miten seuraavalla kaudella käännämme suuntaa. Pelkät sitoumukset ja julkilausumat vähemmästä sääntelystä eivät auta, vaan meidän on todella muutettava tapaa, jolla EU-politiikkaa tehdään, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa Euroopan parlamentti ja jäsenmaat usein suorastaan vaativat sääntelyä komissiolta.

– Suuren lainsäädäntöpaketin läpivienti on komissaarille sulka hattuun. Lainsäädäntökäsittelyn aikana mepit ja jäsenmaat haluavat lainsäädäntöön oman puumerkkinsä. Näin ei voida jatkaa, vaan seuraavalla kaudella sääntelyä on tehtävä kilpailukyky edellä, europarlamentaarikko vaatii.

– Meidän on arvioitava tarkkaan kaikkien ehdotusten vaikutukset Euroopan kilpailukykyyn ja luovuttava aloitteista, jotka sitä heikentäisivät. Lisäksi on asetettava kunnianhimoinen ja sitova tavoite nykyisen sääntelyn purkamisesta, Virkkunen jatkaa.

Hänen mielestään EU:n nykyiset työkalut eivät riitä vastaamaan siihen rooliin, jota unionin tässä ajassa pitää ottaa.

– Tarvitaan paljon enemmän nopeutta ja ketteryyttä, jota yksimielisyysvaatimukset nyt jarruttavat.

Virkkunen toteaa, että Euroopan turvallisuustilanne sekä globaali kilpailu strategisista investoinneista vaatisi EU:lta vahvempaa ja aktiivisempaa otetta.

– Jos taannumme sääntelemään itseämme ja unohdamme kasvua ja investointeja vauhdittavat toimet, emme tule globaalissa kilpailussa pärjäämään. Meillä on toisaalta paljon voitettavaa, jos pystymme esimerkiksi vahvempaan puolustusteolliseen yhteistyöhön sekä vahvistamaan yhteistyötä kärkiteknologioissa.