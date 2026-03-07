USA:n tiedustelu: Iskut tuskin kaatavat Iranin hallintoa

Edes laajamittaiset iskut eivät todennäköisesti kaada Iranin islamistista hallintoa, varoittaa Yhdysvaltojen kansallisen tiedusteluneuvoston salainen asiakirja. Asiasta uutisoi Washington Post.
Kolme henkilöä on vahvistanut noin viikkoa ennen sodan syttymistä valmistuneen asiakirjan aitouden Washington Postille. Sen mukaan Iranin johto seuraisi sodan syttyessä ennalta määriteltyjä ohjeita hallinnon jatkuvuuden turvaamiseksi, riippumatta iskujen mittakaavasta.
Asiakirjassa tarkasteltiin kahta eri skenaariota. Toisessa vaihtoehtona oli rajattu operaatio, jossa iskut kohdistettaisiin Iranin johtoon, toisessa taas laajempi operaatio valtiojohtoa ja Iranin hallitusta vastaan.
Opposition valtaannousua asiakirja piti molemmissa skenaarioissa ”epätodennäköisenä”.
Vaihtoehtoisia skenaarioita, kuten yhdysvaltalaisten maajoukkojen lähettämistä Iraniin tai Iranin kurdien aseistamista, ei asiakirjassa tiettävästi tarkasteltu.
Asiakirjan valmistelleen kansallisen tiedusteluneuvoston tarkoitus on tuottaa tietoa 18 eri tiedustelupalvelun löydösten perusteella. Tiedusteluneuvoston toimintaa ohjaava kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard ei ole kommentoinut vuotoa.
Valkoisen talon tiedottajan Anna Kelly kommentoi vuotoa linjaamalla, että Iranin hirmuhallinto tullaan nitistämään.
– Presidentti Trump ja hänen hallintonsa ovat linjanneet selvästi tavoitteensa Operaatio Epic Furyssa: Iranin ballististen ohjusten ja tuotantokapasiteetin tuhoaminen, laivaston purkaminen, proxyjoukkojen aseistamiskyvyn lopettaminen sekä ydinaseen hankkimisen estäminen, Kelly sanoi.
Brookings Institution -ajatuspajan varapuheenjohtaja Suzanne Maloney arvioi, että tiedusteluneuvoston pessimistinen kanta johtuu neuvoston kattavasta tietopohjasta.
– Se kuulostaa syvällisesti tietoon perustuvalta arviolta Iranin järjestelmästä ja sen instituutioista ja prosesseista, Maloney toteaa.
Maloneyn muakan Iranissa ei ole mitään ryhmää, jonka voimat riittäisivät edes iskujen vahingoittaman hirmuhallinnon voiman kohtaamiseen.
– Vaikka [hallinto] ei pystyisikään käyttämään voimaa kovin tehokkaasti naapureitaan vastaan, se voi varmasti hallita maan sisäisiä asioita, hän sanoo.