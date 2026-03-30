USA:n suurlähettiläs arvosteli Päivi Räsäsen tuomiota, näin ulkoministeriö vastaa

Ulkoministeriö on keskustellut Yhdysvaltain suurlähettilään kanssa edustuston sosiaalisen median päivityksestä koskien Suomen tuomioistuinratkaisua.
– Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat läheiset. Suomi on oikeusvaltio, jossa oikeuslaitos toimii riippumattomasti, ulkoministeriö kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Ulkoministeriö viittaa suurlähettiläs Howard W. Brodien julkaisuun, joka koski kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) Korkeimmassa oikeudessa saatua tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio liittyi Räsäsen vanhoihin kirjoituksiin, joissa arvosteltiin homoseksuaalisuutta. Tuomio ei tullut niistä kirjoituksen kohdista, joissa viitattiin suoraan Raamattuun.
Julkaisussaan Brodie piti tuomiota huolestuttavana uskonnon- ja sananvapauden kannalta.
– Olivatpa taustalla olevat näkemykset mitä tahansa, väkivallattoman uskonnollisen ilmaisun rikosoikeudelliseen vastuuseen asettaminen luo huolestuttavan ennakkotapauksen uskonnonvapauden ja sananvapauden kannalta, Brodie kirjoitti.
Julkaisunsa yhteyteen hän oli jakanut yhteiskuvan Päivi Räsäsen kanssa. Räsäsen julkisen Facebook-kirjoituksen mukaan Brodie oli kutsunut Räsäsen Yhdysvaltain suurlähetystöön keskustelemaan sananvapaustilanteesta.