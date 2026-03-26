Päivi Räsänen sai tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Korkein oikeus antoi tuomionsa torstaina.

Syytteet liittyivät Räsäsen vuonna 2004 julkaistuihin kirjoituksiin sekä sosiaalisessa mediassa kesällä 2019 julkaistuihin viesteihin. Viesteissä viitattiin Raamatun kirjoituksiin. Syyttäjän mukaan kirjoituksessa solvattiin homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Räsänen oli vuonna 2004 julkaistussa kirjoituksessaan muun ohella todennut homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehtinut homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Korkein oikeus katsoi, että näiltä osin Räsäsen lausumilla oli solvattu homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kaikkia syytteessä siteerattuja kirjoituksen kohtia ei kuitenkaan katsottu solvaaviksi.

Syyte ei koskenut kirjoituksen alkuperäistä painettua julkaisua vuodelta 2004, vaan sen julkaisemista verkossa myöhemmin uudelleen. Korkeimman oikeuden mukaan Räsäsen ja kirjoituksen uudelleen julkaisseen Suomen Luther-säätiön asiamiehen menettely täytti kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan tunnusmerkistön eikä menettelyn katsominen rangaistavaksi ollut ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun sanan- tai uskonnonvapauden kanssa.

Yksi syytekohta koski Räsäsen kirjoitusta sosiaalisessa mediassa vuodelta 2019. Siinä Räsänen arvosteli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmoitusta tukea Pride 2019 -tapahtumaa. Syytteen mukaan Räsänen oli viestissään väittänyt, että homoseksuaalisuus on häpeällistä ja synnillistä, ja siten solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tämän syytteen osalta rikoksen tunnusmerkistö ei Korkeimman oikeuden mukaan täyttynyt.

Korkein oikeus tuomitsi sekä Räsäsen että Suomen Luther-säätiön asiamiehen 20 päiväsakkoon ja Suomen Luther-säätiön 5 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi vastaajat velvoitettiin poistamaan syytekohdissa 1 ja 2 tarkoitetun kirjoituksen verkkojulkaisuista lainvastaisiksi katsotut kohdat.

Syytteet kaatuivat käräjä- ja hovioikeuksissa

Asian käsittely eri oikeusasteissa on jatkunut vuosien ajan. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hylänneet syytteen kaikilta osin. Yhteensä asian käsittelyyn eri oikeusasteissa on kulunut neljä vuotta.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet vuonna 2022. Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä vuonna 2023 antamassaan tuomiossa. Sekä käräjä- että hovioikeus katsoivat, etteivät kirjoitukset olleet rangaistavaa vihapuhetta vaikka ne olivatkin osittain loukkaavia.

Syyttäjä oli asiasta eri mieltä ja vei asian Korkeimpaan oikeuteen.