USA:n senaattori: Odotan innolla, että näen Vladimir Putinin vankilassa

Emme saa luovuttaa Ukrainan suhteen, sanoo Yhdysvaltain senaattori, entinen astronautti ja sotaveteraani Mark Kelly.

Amerikkalaissenaattori on juuri vieraillut Ukrainassa. Hän on kirjoittanut näkemästään ja kokemastaan X-palvelussa.

– Kaikki haluavat tämän sodan loppuvan, mutta minkä tahansa sopimuksen on suojeltava Ukrainan turvallisuutta, eikä se saa olla myönnytys (Vladimir) Putinille, demokraattisenaattori kirjoittaa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain tuen Ukrainalle on jatkuttava.

– Tämä sota alkoi Putinin ajatellessa, että se olisi kolmen päivän operaatio Kiovan valtaamiseksi ja koko Ukrainan hallitsemiseksi. Nyt kolme vuotta myöhemmin, näin ei ole tapahtunut. Amerikkalainen ja liittolaisten tuki on ollut suuri syy siihen, mutta näin, kuinka sen katkaiseminen nyt vaarantaa kaiken, minkä puolesta niin monet ukrainalaiset ovat antaneet henkensä. Ja vaikka tukemme ei ole ollut ilmaista, emme ole lähettäneet edes puolia siitä, mitä presidentti (Donald) Trump sanoo, Kelly toteaa.

Sotilaallisen avun keskeyttäminen on hänen mukaansa vaikeuttanut Ukrainan taistelua ja tuonut etua Venäjälle.

– Venäläiset tulevat itsevarmemmiksi ja yrittävät ajaa kovempaa sopimusta tulitaukoneuvotteluissa. Tämä ei ole rakettitiedettä. Meidän pitäisi neuvotella vahvasta asemasta.

Amerikkalaisten uskottavuus on Kellyn mukaan uhattuna.

– Jos hylkäämme liittolaisemme Ukrainan, muut maat ja mukaan lukien muut liittolaisemme pitävät meitä epäluotettavina, emmekä tulevaisuudessa voi odottaa heidän apuaan.

Kelly nostaa esille Kiinan uhkaan vastaamisen.

– Kiinalaiset seuraavat kaikkea ja haluavat vallata Taiwanin. Jos he näkevät kumppanuutemme ja uskollisuutemme liittolaisillemme heikkona, he todennäköisemmin yrittävät vallata Taiwanin voimakeinoin. Jos niin tapahtuu, tämän presidentin tai minkä tahansa tulevan presidentin on tehtävä yksi maamme historian merkittävimmistä päätöksistä. Tavoitteeni on välttää tämä päätös. Vältämme sen vahvistamalla liittoutumiamme, emme heikentämällä niitä, hän kirjoittaa.

– Jos seisomme Ukrainan rinnalla, he ovat siellä myös meidän puolestamme. Tällä maalla on taisteluhenkeä ja kokemusta, jota ei löydy mistään muualta maailmassa tänä päivänä. Nämä ovat ihmisiä, jotka haluat rinnallesi. Tavoitteeni senaatissa on ja tulee olemaan pitää meidät poissa sodista. Uskon, että tämä pätee useimpiin kaltaisiini taisteluveteraaneihin. Haluamme pysyä poissa taistelusta. Mutta kun asiat menevät pieleen ja löydämme itsemme taistelukentältä vieraassa maassa tai, Jumala varjelkoon, kotona, ensimmäinen puhelu, jonka haluaisin tehdä, olisi ukrainalaisille ystävillemme. Tiedän, että he olisivat siellä meidän puolellamme, jos olemme siellä heidän puolellaan.

Maailmasta tulee Kellyn mukaan ”kylmä ja yksinäinen paikka”, jos Yhdysvallat jatkaa nykyistä ulkopolitiikkaa.

– Se on tyhmää, eikä se vanhene hyvin ja asettaa sinut, lapsesi ja lapsenlapsesi vaaraan. Amerikka on maailman vahvin ja rikkain maa. Emme päässeet sinne olemalla kiusaajia kuten Putin, vaan johtamalla edestä ja tuomalla liittolaisemme mukaan. Siksi jatkan kertomista kaikille, jotka kuuntelevat, miksi meidän on jatkettava Ukrainan tukemista, hän kirjoittaa.

Pitkässä viestiketjussa Kelly kertoo myös venäläisten tekemistä sotarikoksista.

– Sairaaloiden ei pitäisi koskaan olla sodan kohteita, mutta Putin on sotarikollinen, joka kohdistaa (iskuja) sairaaloihin rutiininomaisesti. Vierailin yhdessä Kiovassa. Haavoittuneet sotilaat kertoivat minulle, kuinka he haluavat palata taisteluun, Kelly kirjoittaa.

– Sairaanhoitajat jakoivat kanssani tarinoitaan hyökkäyksestä kyynelten saattelemana. Tarinoita väkivallasta, jota Ukrainan naiset ja lapset kokivat hyökkäyksen aikana. Nämä sairaanhoitajat kertoivat minulle, kuinka he näkivät venäläisten sotilaiden raiskaavan lapsia heidän vanhempiensa edessä ja sitten murhaavan nämä lapset heidän vanhempiensa edessä.

Sotarikoksia ei Kellyn mukaan voi koskaan antaa anteeksi.

– Donald Trump sanoo luottavansa Putiniin ja yrittää saada hänet näyttämään ystävältä ja hyvältä mieheltä. Odotan innolla, että näen Putinin mätänemässä vankilassa, Kelly toteaa.

Just left Ukraine. What I saw proved to me we can’t give up on the Ukrainian people. Everyone wants this war to end, but any agreement has to protect Ukraine’s security and can’t be a giveaway to Putin. Let me tell you about my trip and why it’s important we stand with Ukraine.🧵 pic.twitter.com/6kOw1tTgS6

— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) March 9, 2025