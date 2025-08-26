USA:n senaatin valtuuskunta Alexander Stubbin vieraana

– Oivaltavia illalliskeskusteluja Yhdysvaltain senaatin valtuuskunnan kanssa, jota johti enemmistöjohtaja (John) Thune, tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa Facebookissa.
– Keskustelimme kahdenvälisten suhteidemme vahvuudesta, yhteisestä tuestamme Ukrainalle ja paljon muusta. Kiitos vierailusta, Stubb jatkaa.
Hänen mukaansa ”oli ilo isännöidä illallista Yhdysvaltain kongressin jäsenille ja heidän puolisoilleen Presidentinlinnassa”.
Republikaaneja edustava John Thune valittiin kongressiin ensi kerran vuonna 2005. Kuluvan vuoden tammikuusta lähtien hän on toiminut senaatin enemmistöjohtajana.
Alexander Stubbin on arvioitu kuuluvan keskeisiin eurooppalaisiin johtajiin suhteessa republikaaneja edustavaan Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin.
Asiantuntijoiden mukaan Stubbista on tullut tärkeä edustaja Suomelle, Pohjoismaille ja Euroopalle, kun Ukrainan tulevaisuudesta käydään neuvotteluja.