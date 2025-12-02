USA:n rauhansuunnitelma nähdään Venäjällä antautumisena

Venäjä-asiantuntija ja historioitsija, tohtori Ian Garner kiinnittää viestipalvelu X:n ketjussaan huomiota siihen, että Venäjän mediassa Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa kuvaillaan ”Venäjän antautumissuunnitelmaksi”.

Garner kuvailee tuoretta Pravda.ru–uutissivuston julkaisemaa juttua Ukrainasta tuttuun tapaan aggressiiviseksi. Jutussa haastatellaan sosiologina ja politiikan tutkijana esiteltyä Aleksandr Vedrussovia, joka on yksi monista hallinnon sallimisista virallisista kommentoijista. Venäläiseen tyyliin hyväksyttyjä näkemyksiä ilmaisevat sekä ”haastattelija” että ”haastateltava”, joiden näkemyksistä muodostuu varsinainen kokonaisuus.

– Ilman Venäjän sotilaallisesti täysin hallitsemaa Ukrainaa ja hallinnon vaihtoa Kiovassa, ukrainalaiset ”takertuvat ’venäläisvastaiseen projektiinsa”. Koska se on heidän olemassaolonsa tarkoitus; he ruokkivat sitä. Ukrainalainen ei voi olla olemassa ilman, että se yrittää tuhota Venäjän, tiivistää Garner Pravdan jutun teemoja.

Jutussa toistetaan venäläisnäkemystä, että Ukraina ja Venäjä eivät voi olla olemassa yhtä aikaa. Ukraina on itsessään ”Anti-Venäjä”, joka olemassaolollaan vaarantaa koko Venäjän. Tätä ajatusta ilmaisi hiljattain Vladimir Putinin ideologiksi kutsuttu Aleksandr Dugin, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

– Ukrainan valtio on sisäsyntyisesti ”fasistinen” ja tulee ”tuhota”, muuten ”Ukraina jatkaa olemassaoloaan Nato-joukkojen harjoituskenttänä”. Sama vanha tarina: vain tuho – sota – voi pelastaa ukrainalaiset heiltä itseltään ja venäläiset Naton uhan haamulta, jatkaa Garner jatkaa jutun väitteiden tiivistämistä.

Venäläisnäkemyksen mukaan miehitettyjen alueiden jättäminen tarkoittaa ”ihmisten hylkäämistä” eli niiden, joita Venäjä väittää olevansa ”pelastamassa” sodan aikana.

– Näkemys, että sota tarkoittaa ainoastaan voittoa on varsin selvä: ”Ukrainan neutralisointi poliittisin tai diplomaattisin keinoin on lähes mahdotonta. Tässä tarvitaan voimaa”, lainaa Garner.

Donald Trumpiin ei luoteta

Garner toteaa Trumpiin suhtauduttavan jutussa syvän epäluuloisesti.

– Hän [Trump] ”haluaa julistaa, ’Olen välittäjä, tämä on [Joe] Bidenin sota” ja hyötyä Venäjän Venäjän kulta- ja valuuttavarannoista… Koko juttu vaikuttaa yhdeltä suurelta huijaukselta.” Näin ollen Trump ja Venäjä eivät kumpikaan olla tyytyväisiä neuvottelutuloksiin.

Tässä venäläisnarratiivissa ”Venäjä on todellinen rauhantekijä”.

– ”Me emme ole sellaisia verenimijöitä ja hirviöitä, että haluamme tämän konfliktin ja verenvuodatuksen jatkuvan”. Mutta sodalle ei ole vaihtoehtoa. Ainoa keino ”konfliktin ja verenvuodon lopettamiseksi” on ”tuhoamisen” jatkaminen, lainaa Garner Pravdaa.

Garner kylläkin huomauttaa, että ”Pravdan poliittisten analyytikkojen kommentaareja ei voi sanatarkasti ottaa Kremlin linjojen mukaisena”:

– Mutta ei jää sellaista vaikutelmaa, että Venäjän media olisi valmistautumassa joko tämän sodan loppuun tai siihen, ettei maa olisi enää sitoutunut sotaansa. Rauhanneuvottelut on vain harhainen illuusio.

🧵 Russia isn’t just unsatisfied with Trump’s peace plan – its media is calling it a “plan for Russia’s capitaulation.” In fact, a new piece in Pravda is just as aggressive on Ukraine as anything we’ve seen. pic.twitter.com/HnL1BUywj7 — Dr. Ian Garner (@irgarner) December 2, 2025

Of course, Russia is really a peacemaker in this narrative: “We're not such vampires and ghouls that we want the conflict and bloodshed to continue.” But there is no alternative to war. The only way to end “conflict and bloodshed” is through further “destruction.” — Dr. Ian Garner (@irgarner) December 2, 2025