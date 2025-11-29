Uhkaus Venäjältä: Joka tapauksessa Ukraina hävitetään

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin ja venäläisen fasismin pääideologiksi kuvailtu filosofi Aleksandr Dugin kertoi 22. marraskuuta näkemyksiään Ukrainan sodasta Arabiemiraateissa toimivalla yleisarabialaisella Al-Mashhad-televisiokanavalla.

– Jos Venäjä voittaa, Ukrainasta tulee Venäjän osa, jolloin se ei ole enää itsenäinen suvereeni valtio. Koska emme voi hyväksyä lähellämme sellaista vihamielistä poliittis-geopoliittista entiteettiä, jolla on niin rikollisia ideologioita, sanoi Dugin ja jatkoi:

– Eli jos voitamme, ei ole enää olemassa Ukrainaa. Jos länsi voittaa, mikä tällä hetkellä tämä on erittäin epätodennäköistä, Venäjä käyttäisi ydinasetta pelastaaksemme suvereniteettimme. Tämä tarkoittaa, että kummassakin tapauksessa Ukraina lakkaa olemasta.

Paikallinen arabitoimittaja johdatteli Duginia kysyen, onko kyseessä siis sota, johon länsimaat ovat pakottaneet Venäjän.

– Kyllä, se on aivan ehdottomasti näin. Kyse on länsimaiden sodasta Venäjää vastaan ja me olimme pakotettuja vastaamaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on itse tunnustanut, että tämä sota oli [Joe] Bidenin sota. Kyse on sodasta, johon liberaaliglobalistinen Länsi pakotti Venäjän, ja nyt länsi on häviämässä tämän kollektiivisen sotansa Venäjää vastaan, koska venäläinen mentaliteetti, venäläinen psyyke, venäläinen yhteiskunta ja venäläinen teknologia ovat niin voimakkaita.

Duginin mukaan Venäjä puolustaa nyt ”suvereniteettiaan, jonka läntinen globalismi uhkaa tuhota”.

– Mielestäni lännen tulisi tunnustaa, että se oli väärässä pakottaessaan meidät tähän sotaan, ja että on parempi omata hyvät suhteet Venäjään eikä taistella sitä vastaan.