USA:n puolustusministeri: Emme keskity ilmastonmuutosroskaan

Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan hänen ministeriönsä ”ei keskity ilmastonmuutosroskaan”, vaan kiinnittää huomionsa todellisiin asioihin, kuten sodankäyntiin ja koulutukseen. Asiasta kertoo Fox News.

Hegsethin kommentti oli vastaus kysymykseen, tullaanko puolustusministeriön toiminnassa tekemään leikkaustoimia, joiden tarkoituksena olisi ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Puolustusministeriön edustajan lausunnon mukaan ministeriön toimintaan tehtävät ”ilmastoleikkaukset” liittyisivät suoraan sotilaalliseen valmiuteen ja leikkaukset voisivat vaarantaa joukkojen ja sotilasoperaatioiden toimintaa.

– DEI, woke ja ilmastonmuutos eivät ole tehtäviemme ytimessä. Ja aiomme päästä eroon niistä, Hegseth sanoi.

