Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Yhdysvaltojen pitäisi sallia Ukrainan iskeä Venäjän sisällä pitkän kantaman armeijan taktisen ohjusjärjestelmän (ATACMS) ohjuksilla ihmishenkien suojelemiseksi, kertoo The Kyiv Independent.

Zelenskyin lausunto tuli pian sen jälkeen, kun Valkoinen talo vahvisti kumonnensa Ukrainan kiellon käyttää yhdysvaltalaisia aseita iskuihin Venäjälle lähellä Harkovan ja Sumyn alueita.

Washington kieltää kuitenkin edelleen Ukrainaa käyttämästä ATACMS-ohjuksia ja muita sen toimittamia pitkän kantaman aseita iskuihin syvemmälle Venäjällä.

Puhuessaan Shangri-La Dialogue -turvallisuuskonferenssissa sunnuntaina Singaporessa Zelenskyi kiitti Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bideniä luvasta. Samalla hän vaati, että rajoitukset – mukaan lukien ATACMS:n käyttökielto – pitäisi poistaa.

– Onko se tarpeeksi? Ei, miksi? Koska olen antanut teille esimerkin lentokentistä, joilta Venäjä ampuu jatkuvasti (ohjuksia) tietäen, että Ukraina ei iske takaisin, koska sillä ei ole vastaavia järjestelmiä eikä lupia, Zelenskyi totesi.

Hän sanoi, että Kiova odottaa lupaa iskeä Venäjän sotilaslentokentille, jotka ovat Ukrainan siviili-infrastruktuurin vastaisten hyökkäysten lähtöpaikkoja.

– Heillä on nämä aseet, eivätkä he siirrä niitä, koska he tietävät, ettei Ukraina voi iskeä niihin länsimaisilla aseilla, hän sanoi.

Aihe läntisten liittolaisten Ukrainan kiellosta hyökätä Venäjään aseiden avulla on saanut laajaa huomiota Moskovan avattua toukokuussa uuden rintaman Harkovan alueella. Venäjä pystyi valmistautumaan operaatioon ilman merkittävää uhkaa Ukrainan vastaiskuista.

Myös Yhdysvaltain Kansallisen turvallisuusneuvoston Euroopan johtaja Michael Carpenter sanoo, että Yhdysvaltain politiikka, joka sallii Ukrainan joukkojen iskeä tiettyihin Venäjän sotilaskohteisiin Venäjällä, koskee vain Harkovan aluetta.

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin raportin mukaan Venäjän muiden hyökkäysoperaatioiden lisääntynyt todennäköisyys Pohjois-Ukrainassa vaatisi Ukrainan joukkojen kohdistamista uudelleen olemassa olevat resurssinsa hyökkäysoperaatioiden ehkäisemiseksi tai puolustamiseksi, mikä luo mahdollisuuksia Venäjän joukoille muualla rintamalla.

– Yhdysvaltojen selkeys siitä, että Ukraina voi käyttää USA:n toimittamia aseita Venäjän maajoukkojen keskittymiä vastaan Venäjällä, jotka näyttävät valmistautuvan välittömiin rajat ylittäviin operaatioihin, todennäköisesti muuttaisi venäläisten komentajien laskelmia tällaisten näyttävien valmistelujen viisaudesta, ISW huomauttaa.

ISW arvioi edelleen, että Yhdysvaltojen pitäisi sallia Ukrainan iskeä kaikkiin laillisiin sotilaallisiin kohteisiin Venäjän operatiivisessa ja syvässä takaosassa USA:n toimittamilla aseilla.