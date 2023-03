USA:n ohjushävittäjä saapui Tallinnaan

Yhdysvaltojen laivaston Arleigh-Burke-luokan ohjushävittäjä USS Porter vierailee parhaillaan Virossa, kertoo yleisradio ERR.

Alus saapui maanantaina Tallinnan vanhaan satamaan, jossa sen varastoja täydennetään. Aluksen miehistö aikoo osallistua maissa myös Yhdysvaltain suurlähetystön hyvinvointi- ja vapaaehtoityöprojekteihin.

– Olemme kiitolllisia mahdollisuudesta nähdä Viroa ja vahvistaa suhteitamme Naton keskeiseen liittolaiseen, sanoi aluksen komentaja, kenraali Joe Hamilton ERR:n mukaan.

Alus on 154 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Henkilöstöä aluksella on lähes kolme sataa.

USS Porter on toista kertaa tänä vuonna vierailulla Tallinnassa. Edellinen käynti oli tammikuussa.

Welcome to #Estonia USS Porter (DDG-78)!

The Arleigh Burke class destroyer is the second 🇺🇸 @USNavy vessel this year to dock in Tallinn and demonstrates 🇺🇸 commitment to strengthening Allied defence in the Baltic Region. #StrongerTogether @USNavyEurope pic.twitter.com/LyxSLAky3d

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) March 20, 2023