USA:n mukaan kovimmat iskut ovat vasta edessä

Yhteenotot ovat jatkuneet eri puolilla Lähi-itää Iranin tehdessä vastahyökkäyksiä Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskujen sarjaan.
Israelin asevoimat (IDF) ilmoitti tiistaiaamuna kiireellisestä evakuointivaroituksesta Libanonin pääkaupunki Beirutin eteläosiin. IDF iskee miliisijärjestö Hizbollahia vastaan sen tehtyä raketti- ja droonihyökkäyksiä Israelin puolelle. Libanonin hallitus tuomitsi toiminnan.
Iran väittää puolestaan tuhonneensa Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohdan Bahrainissa. Qatar ilmoitti lopettavansa nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuotannon droonien vaurioitettua tuotantolaitosta.
Analyytikko Saul Kavonic varoittaa BBC:llä markkinaseurauksista, sillä mikään ei voi hänen mukaansa täysin korvata qatarilaista LNG:tä.
Myös Saudi-Arabiassa sijaitseva suuri öljynjalostamo on vaurioitunut räjähdedroonien hyökkäyksessä.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvallat päätti lauantaina toteuttaa ”ennaltaehkäisevän” hyökkäyksen, koska Israelin tiedettiin aloittavan oman operaationsa. Iran olisi hänen mukaansa tehnyt joka tapauksessa vastaiskuja amerikkalaisjoukkoja vastaan.
Rubio arvioi, että passiivisuus olisi johtanut suurempiin tappioihin.
– Tiesimme, että Israel oli ryhtymässä sotatoimiin. Tiesimme, että tätä seuraisi hyökkäys Yhdysvaltain joukkoja vastaan, Rubio sanoi medialle.
– En paljasta taktisia yksityiskohtia, mutta kovimmat iskut ovat vasta tulossa Yhdysvaltain asevoimilta, Rubio jatkoi.
Yhdysvaltain on havaittu siirtävän merkittäviä vahvistuksia Lähi-idän alueelle. Operaation tueksi tuodaan muun muassa yli kymmenen uutta tankkerikonetta.