USA:n miina-aluksista erikoinen havainto

Sotalaivojen arvellaan suojaavan merijalkaväen osaston siirtoa Persianlahdelle.
USS Tulsa. / US Navy
USS Tulsa. / US Navy

Kaksi Yhdysvaltain laivaston miinantorjunta-alusta on siirretty Persianlahden alueelta Malesian rannikolle.

Laivasto vahvistaa, että USS Tulsa ja USS Santa Barbara olivat osa kolmen aluksen osastoa, joka lähetettiin viime vuonna Bahrainiin suojaamaan Hormuzinsalmea Iranin mahdolliselta miinoittamiselta. Molemmat ovat Independence-luokan moderneja rannikkotaistelualuksia.

– Tulsa ja Santa Barbara suorittavat lyhyen logistisen pysähdyksen Malesiassa, 5. laivaston tiedottaja sanoi Telegraphin mukaan.

Alukset havaittiin Butterworthin konttisatamassa Malesian pohjoisosissa. Käyntiä kuvaillaan rutiininomaiseksi ja osoitukseksi Malesian ja Yhdysvaltojen sotilaallisesta yhteistyöstä.

Asiantuntijat ovat pitäneet alusten liikehdintää erikoisena, sillä miinanraivauskalustolle on akuutti tarve Persianlahden alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on patistanut Naton jäseniä ja muita valtioita lähettämään alueelle sota-aluksia meriliikenteen turvaamiseksi.

On mahdollista, että alukset olisi lähetetty saattamaan noin 2 500 merijalkaväen sotilaan osastoa, jota kuljetetaan Filippiinienmereltä Persianlahdelle.

Merijalkaväen yksikön siirrosta ilmoitettiin viime perjantaina. Sitä voidaan käyttää Hormuzinsalmen avaamisessa tai mahdollisesti Iranin öljynviennin kannalta kriittisen Khargin saaren miehittämisessä.

