Evp-kenraali: Hormuzin taistelua vältetään – tämä liike olisi Iranille shakkimatti

Yhdysvaltain ja Israelin ilmahyökkäykset Irania vastaan ovat jatkuneet useiden viikkojen ajan. Operaatiolla on asiantuntijoiden mukaan saavutettu monia sotilaallisia tavoitteita, mutta riski konfliktin pitkittymisestä on edelleen olemassa.

Iran on miinoittanut energiakuljetuksille tärkeää Hormuzinsalmea ja hyökännyt useiden öljytankkerien kimppuun drooneilla, ohjuksilla ja räjähdeveneillä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Nato-maita ja muita liittolaisia lähettämään alueelle sota-aluksia miinanraivausta ja saattotehtäviä varten.

Yhdysvaltain asevoimien apulaisesikuntapäällikkönä toiminut kenraali evp. Jack Keane arvioi Iranin menettäneen jopa 90 prosenttia hyökkäysvoimastaan eli ballistisista ohjuksista, drooneista ja merivoimistaan. Ohjus- ja droonituotantoon liittyvää teollisuutta on lisäksi moukaroitu.

– Amerikkalaiset ja israelilaiset komentajat ovat hyvin luottavaisia siitä, että tämä pystytään lopettamaan muutamassa viikossa. Tämä vie jonkin verran aikaa, koska heillä on vielä kyvykkyyksiä jäljellä, eikä tätä voida lopettaa ennen sen tuhoamista, Jack Keane sanoo Fox Newsin haastattelussa.

Israelin hyökkäykset on keskitetty Teheranin sortokoneistoa ylläpitäviin tahoihin, kuten Basij-miliisiin ja vallankumouskaartiin.

– He hyökkäävät miliisiryhmien tarkastuspisteitä vastaan eri kaupungeissa sekä poliisin infrastruktuuriin, kenraali sanoo.

Iranin vastaiskut Hormuzinsalmella eivät ole hänen mukaansa missään mielessä yllättäviä. Tähän varauduttiin sotilaallisessa suunnittelussa jo 1980-luvulla. Kynnys salmen sulkemiselle oli melko suuri jopa Iranin kannalta, koska sitä ei tehty heti konfliktin alussa.

Jack Keanen mukaan on tärkeää, ettei Yhdysvallat ajaudu kuluttavaan taisteluun kapean salmen ympäristössä.

– He ottaisivat ilolla vastaan taistelun, jossa lähettäisimme maajoukkoja ja laivaston Hormuzinsalmeen. Heillä olisi tässä taistelussa taktinen etulyöntiasema, siksi emme aio tehdä sitä, Keane sanoo.

Persianlahden luoteisosassa sijaitseva Khargin saari on sen sijaan eri asia. Sitä voi pitää Teheranin hallinnon Akilleen kantapäänä, koska saaren kautta kulkee 90 prosenttia maan öljyviennistä. Yhdysvallat moukaroi saarella olevia sotilaskohteita, mutta jätti öljylaitokset toimintakuntoon.

Jack Keane uskoo Donald Trumpin harkitsevan parhaillaan eri vaihtoehtoja saaren suhteen.

– Luultavasti konfliktin loppupuolella joko miehitämme tai saarramme Khargin saaren, vaihtoehtoja on. Tämä tarkoittaisi shakkimattia Iranin hallinnon kannalta, evp-kenraali toteaa.