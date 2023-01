USA:n lentoliikenne kaaoksessa, yli 5400 lentoa myöhästyi

Lentoliikenne Yhdysvalloissa ajautui kaaokseen ilmailuhallinnon tietokonejärjestelmässä ilmenneen häiriön vuoksi keskiviikkona. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen NBC News.

Häiriö havaittiin varhain keskiviikkona paikallista aikaa, jonka jälkeen ilmailuhallinto FAA määräsi maan sisäisen lentoliikenteen pysähdyksiin. Myöhemmin ilmailuhallinto salli lentoliikenteen jatkumisen, ja liikenne on palautumassa normaaliksi.

NBC:n mukaan häiriö aiheutti yli 5 400 lennon viivästymisen ja 940 lennon peruuntumisen.

Häiriön aiheuttajasta ei ole toistaiseksi tietoa. Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa siihen, että kyse olisi ollut kyberiskusta. NBC:n haastattelemien it-asiantuntijoiden mukaan tämäntyyppiset häiriöt johtuvat yleensä puutteissa ohjelmistojen päivityksissä.

Update 4: The FAA is making progress in restoring its Notice to Air Missions system following an overnight outage. Departures are resuming at @EWRairport and @ATLairport due to air traffic congestion in those areas. We expect departures to resume at other airports at 9 a.m. ET.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023