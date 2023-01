USA:n kongressiedustaja: Euroopan tankkisotku naurettavaa

Yhdysvalloissa on esiintynyt viime aikoina vaatimuksia siitä, että Euroopan maiden pitäisi osallistua nykyistä enemmän Venäjän hyökkäyksen kohteena olevan Ukrainan tukemiseen.

Tätä vaati hiljattain republikaanipuolueen kongressiedustaja, eversti Mike Waltz Fox Newsin haastattelussa.

Hän kirjoittaa Twitterissä pitävänsä naurettavana sitä, että Saksa suostui lähettämään Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan vasta sen jälkeen, kun USA oli kertonut M1 Abrams -panssarivaunujen antamisesta puolustajalle.

Jutun alta löytyvällä videolla kongressiedustaja kertoo olevansa turhautunut tilanteeseen.

– USA on ylivoimaisesti tehnyt paljon enemmän kuin Eurooppa, ja Saksa on toimittanut vain murto-osan siitä, mitä se on luvannut, Waltz toteaa.

Hänen mukaansa presidentti Joe Bidenin pitää pyrkiä siihen, että vastuu Ukrainan tukemisesta jakautuisi nykyistä tasaisemmin. USA ei kongressiedustajan mukaan ”hoitaa hommaa yksin”, koska maan pitää keskittyä myös Kiinan suuntaan.

– Eurooppa on Venäjän suoralla tulilinjalla, Waltz perustelee sitä, miksi eurooppalainen maiden pitäisi itse tukea nykyistä enemmän Ukrainaa.

While Germany FINALLY sent tanks to Ukraine, it’s ridiculous they refused do it until the U.S. sent ours first given all that America has already provided.

Biden needs to push the Europeans MUCH HARDER to step up to defend their own backyard. pic.twitter.com/vjMHxgjynJ

— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) January 29, 2023