USA:n kone ammuttiin alas Iranin yllä

Yhdysvaltojen hävittäjälentokone on ammuttu alas Keski-Iranin yllä, kertoo Wall Street Journal.

Iranin yleisradioyhtiö Irib uutisoi aiemmin perjantaina vallankumouskaartin ilmavoimien iskeneen hävittäjään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Paikallinen uutistoimisto Fars News Agency on levittänyt kuvia, joissa on väitetysti alasammuttu hävittäjä. Kuvissa näkyy yksittäisiä lentokoneen sirpaleita.

Fars News Agencyn mukaan F-35 -hävittäjän lentäjä saattaa olla elossa, sillä kuvissa näkyvä heittoistuin oli hyvässä kunnossa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen hävittäjä on sodan aikana ammuttu alas Iranin yllä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvaltalais- ja israelilaislähteiden mukaan pelastusoperaatio hävittäjän miehistön löytämiseksi on jo aloitettu. Toistaiseksi miehistön olinpaikasta tai kunnosta ei ole tietoa.

Paikallisen Tasnim-uutistoimiston mukaan alueella on nähty yhdysvaltalaisia helikoptereita sekä C-130 -kuljetuskone.

New York Timesin mukaan paikallisia asukkaita on taas kehotettu vangitsemaan lentäjä tai lentäjät elossa sekä luovuttamaan heidät palkkiota vastaan viranomaisille.