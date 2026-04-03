USA:n kone ammuttiin alas Iranin yllä

Yhdysvaltojen hävittäjälentokone on ammuttu alas Keski-Iranin yllä, kertoo Wall Street Journal.
Iranin yleisradioyhtiö Irib uutisoi aiemmin perjantaina vallankumouskaartin ilmavoimien iskeneen hävittäjään.
Paikallinen uutistoimisto Fars News Agency on levittänyt kuvia, joissa on väitetysti alasammuttu hävittäjä. Kuvissa näkyy yksittäisiä lentokoneen sirpaleita.
Fars News Agencyn mukaan F-35 -hävittäjän lentäjä saattaa olla elossa, sillä kuvissa näkyvä heittoistuin oli hyvässä kunnossa.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen hävittäjä on sodan aikana ammuttu alas Iranin yllä.
Yhdysvaltalais- ja israelilaislähteiden mukaan pelastusoperaatio hävittäjän miehistön löytämiseksi on jo aloitettu. Toistaiseksi miehistön olinpaikasta tai kunnosta ei ole tietoa.
Paikallisen Tasnim-uutistoimiston mukaan alueella on nähty yhdysvaltalaisia helikoptereita sekä C-130 -kuljetuskone.
New York Timesin mukaan paikallisia asukkaita on taas kehotettu vangitsemaan lentäjä tai lentäjät elossa sekä luovuttamaan heidät palkkiota vastaan viranomaisille.