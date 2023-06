USA:n kenraali: Ukrainan vastahyökkäys tulee olemaan erittäin vaikuttava

Ukrainan vastahyökkäys tulee olemaan erittäin vaikuttava. Näin toteaa Yhdyvaltalainen kenraali David Petraeus.

The Guardianin mukaan Petraeus on viime aikoina vieraillut Ukrainassa. Hän sanoo ukrainalaisten olevan päättäväisiä maansa vapauttamisesta.

– Ajattelen, että tämä [ukrainalaisten] vastahyökkäys tulee okemaan erittäin vaikuttava.

Kenraali Petraeus uskoo, että Ukrainalla on kykyä hyödyntää eri asilajeja sulassa sovussa mahdollisimman tehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että on pioneereja, jotka murtavat esteitä ja purkavat miinakenttiä, panssarit seuraavat perässä jalkaväen suojaamana panssarintorjuntaohjuksia vastaan.

Samalla ilmatorjunta pitää venäläiset lentokoneet loitolla elektronisen sodankäynnin häiritessä heidän radioverkkojaan. Logistiikka tulee välittömästi perässä ja tykistö sekä kranaatinheittimet suoraan edellä.

– Ja kaikkein tärkeintä on … että kun johtavat osat väistämättä saavuttavat huippunsa 72-96 tunnin jälkeen, fyysisesti se on suunnilleen maksimi, mihin voi päästä, ja he ovat kärsineet tappioita … sinulla on jatko-osastoja, jotka jatkavat suoraan eteenpäin ja hyödyntävät saavutettua edistystä ja ylläpitävät liikettä, ja uskon, että se saa koko Venäjän puolustuksen liikkeelle kyseisellä alueella, ja silloin uskon, että myös muita mahdollisuuksia avautuu sivustoilla.