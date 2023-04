USA:n kenraali: Ukrainan ilmapuolustusta on parannettava nopeasti

Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Mark Milley peräänkuuluttaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainalle. Hänen mukaansa Ukrainan tukijoiden on varmistettava, että puolustavilla joukoilla on riittävästi maasta ammuttavia ilmatorjuntajärjestelmiä. Tämä on Milleyn mukaan kriittistä Ukrainan puolustuskyvyn kannalta. Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ukrainaa tukevat maat kokoontuivat jälleen eilen Ramsteinin lentotukikohtaan Saksassa. Kenraali Milleyn mukaan tapaamisen pääpaino oli juurikin ilmapuolustuksen vahvistamisessa. Hän kutsui tätä Ukrainan kannalta ”kriittisimmäksi sotilaalliseksi tehtäväksi juuri nyt.”

Vankan ja täsmällisen ilmatorjunnan tulee hänen mukaansa olla ”kerrostunut korkealta keskikorkealle ja matalalle sekä lyhyeltä kantamalta, keskipitkälle ja pitkälle kantamalle.”

Kenraali Milley totesi myös, että Ukrainan puolustusvoimat ovat suoriutuneet tähän mennessä hyvin ja vaikuttaa siltä, että se tulee tekemään niin jatkossakin. Venäjä sen sijaan kuluttaa valtavasti resursseja vain pientä edistymistä vastaan.

– Venäjä jatkaa vakavan hinnan maksamista valitsemastaan sodasta, Milley kertoo.

– Toisin kuin ukrainalaisjoukot, jotka ovat erittäin motivoituneita taistelemaan maansa, vapautensa, demokratiansa ja elämäntapansa puolesta, venäläisiltä puuttuu johtajuutta ja tahtoa, moraali on heikko ja kurinalaisuus on rapautumassa.