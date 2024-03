USA:n kenraali kehuu: Ukraina torjuu dronet nerokkaasti kännyköillä

Ukrainalaiset onnistuivat tunnistamaan 84 havaittua Venäjän itsemurhalennokkia ja torjumaan niistä 80 hyvin yksinkertaisella ja edullisella menetelmällä.

Asia kävi ilmi, kun Yhdysvaltojen ilmavoimien Euroopan-kenraali James B. Hecker nosti asian esiin puhuessaan Yhdysvaltojen ilmavoimien ja avaruusasevoimien konferenssissa helmikuussa. Kesti kuitenkin vielä maaliskuulle, ennen kuin yhdysvaltalainen Wall Street Journal nosti asian esiin Youtubessa.

– He tekevät näin. He ottavat 8000 kännykkää ja laittavat niitä kuuden jalan (180cm) tolppiin ja laittavat tolppia kaikkialle ympäri Ukrainaa ja mikrofonin siten, että kuulevat, kun drone tulee niiden suuntaan, kenraali Hecker kehui.

– Alle 500 dollaria. He saavat suunnan, he saavat lentonopeuden.

Kenraali Hecker kertoi, että järjestelmällä pystytään myös jakamaan informaatio noin kahdellesadalle ilmatorjuntajärjestelmälle.

– He kouluttavat kaveria noin kuusi tuntia istumaan AAA:ssa (ilmatorjuntatykki) ja seuraamaan iPadia joka näyttää mihin dronet ovat tulossa. Eräänä päivänä niitä oli tulossa 84. He tunnistivat kaikki 84 ja ampuivat alas 80. Tämä on oikealla puolella kustannuskäyrää verrattuna siihen, että niitä ammuttaisiin alas Patriot- tai SM2-ohjuksilla, Hecker sanoi.

Vertaus Yhdysvaltojen lahjoittamiin Patriot-ohjuksiin on sikäli vähän epäreilu, että kyseinen Safe Skies -niminen kännykkätunnistusjärjestelmä on joukkorahoitettu. Ukrainan hallituksen tukemassa projektissa hankkeelle on antanut kasvonsa historioitsija Timothy Snyder.

Hankkeen sivujen mukaan koko Ukrainan kattamiseen tällä järjestelmällä tarvitaan noin 12 500 kännykkää.