USA:n kenraali-evp: Toivon, että upseerit vastustaisivat laitonta Grönlanti-käskyä

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance saapui perjantaina vierailulle Pituffikin avaruustutkimustukikohtaan Grönlannissa.

Alkuperäinen kolmipäiväinen matkasuunnitelma typistyi yksipäiväiseksi, kun paikalliset eivät katsoneet Vancen olevan tervetullut muualle Grönlantiiin. Lisäksi varapresidentin seurassa on vain hänen Usha-vaimonsa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti vaaatinut Tanskalle kuuluvaa itsehallinnollista Grönlannin aluetta Yhdysvalloille. Trump ei ole sulkenut pois sotilasvoiman käyttämisen mahdollisuutta.

– Presidentti on selvästi sanonut, ettei hän katso sotilaallisen voimankäytön olevantarpeellista, mutta hän ehdottomasti uskoo Grönlannin olevan tärkeä ei ainoastaan Yhdysvaltojen vain maailman turvallisuudelle, ja toki myös Grönlannin väestön… tämän täytyy tapahtua, sanoi Vance tiedotustilaisuudessaan Pituffikissa.

Entinen Yhdysvaltojen Euroopan-joukkojen komentaja kenraali evp. Ben Hodges on kommentoinut Vancen vierailua viestipalvelu X:ssä.

– Toivon, että korkein sotilasjohtomme torjuisi laittoman käskyn aiheettomasta hyökkäyksestä liittolaistamme vastaan.

I hope our senior military leadership are pushing back on what would be an illegal order, to launch an unprovoked attack an Ally. https://t.co/jb0ZB8fkHQ

