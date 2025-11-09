USA:n hallinnon sulku vaikuttaa jo Ukrainan ja Nato-maiden asetoimituksiin

Jo 40 päivää jatkunut Yhdysvaltojen hallinnon sulku on lykännyt asetoimituksia Ukrainaan ja Nato-maihin, kertoo Axios.

Kongressin budjettierimielisyyksistä alkanut sulku on jatkunut tauotta lokakuun alusta lähtien. Sulun vuoksi merkittävä osa Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöistä on tilapäisesti lomautettu.

Yhdysvaltain ulkoministeriön lähteen mukaan sulku vaikuttaa nyt myös asetoimituksiin, ja jopa viiden miljardin dollarin arvosta toimituksia onkin toistaiseksi jäissä.

– Tämä itse asiassa vahingoittaa sekä liittolaisiamme ja kumppaneitamme, että Yhdysvaltain teollisuutta, koska se ei pysty toimittamaan monia tärkeitä asejärjestelmiä ulkomaille, ulkoministeriön lähde kommentoi Axiosille.

Lähteen mukaan jäädytetyissä asetoimituksissa on sekä suoraan Yhdysvaltojen hallinnolta että yksityisiltä puolustusalan yrityksiltä ostettuja aseita.

Toimitukset ovat sisältäneet muun muassa Amraam-ilmataisteluohjuksia sekä Aegis- ja Patriot-ohjusjärjestelmiä, joita on ollut tarkoitus toimittaa Kroatialle, Puolalle ja Tanskalle. Jäädytykset vaikuttavat myös Ukrainaan, sillä monet Nato-maiden aseostot ohjataan edelleen maahan.

Ongelmia aiheuttaa Arms Export Control Act eli aseiden vientivalvontalaki, jonka mukaan kongressin on hyväksyttävä erikseen asetoimitukset. Vaikka kongressi ei olekaan hallinnon sulun piirissä, on vastuu asemyyntipäätösten esittelystä ulkoministeriön virkamiehillä. Nämä virkamiehet on sulun takia lomautettu ei-välttämättöminä.

Tietojen mukaan ulkoministeriön sotilaspoliittisella osastolla, jonka vastuulla on esitellä kongressille asemyyntiluvat, on töissä vain neljännes normaalista henkilökunnasta.

Sekä demokraatit että republikaanit ovat syyttäneet toisiaan hallinnon sulusta. Senaatin ulkoasiainkomitean puheenjohtajan James Rischin mukaan tilanteesta hyötyvät lähinnä Yhdysvaltojen kilpakumppanit.

– Kiinan ja Venäjän hallintoja ei ole suljettu, ja heidän pyrkimyksensä heikentää Yhdysvaltoja, kumppaneitamme ja liittolaisiamme helpottuvat, ja samaan aikaan teollisuutemme kärsii ja liittolaistemme tarpeita ei täytetä, Risch jyrähti.