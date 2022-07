USA:n F-35-hävittäjät Viroon, ilmavalvontaa vahvistetaan

Yhdysvallat on lähettänyt F-35 hävittäjiä Viroon vahvistamaan puolustusliitto Naton itäisen reunan ilmapuolustusta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Hävittäjät saapuivat Ämärin lentotukikohtaan perjantaina.

Amerikkalaishävittäjät toimivat osana Baltiasta Mustallemerelle asti yltävää Naton ilmapuolustuksen ketjua. Nyt saapuneiden hävittäjien lisäksi Virossa on myös Mirage-2000- ja F-16 -hävittäjiä.

.@usairforce 🇺🇸 F-35s jets currently based in Spangdahlem Air Base, Germany 🇩🇪 arrived at Ämari Air Base, Estonia 🇪🇪 in support of NATO's Air Shielding mission, July 8, 2022. #WeAreNATO

👉https://t.co/iaXUo7iQ6p pic.twitter.com/j91BE6MzG5

— Baltic Security (@balt_security) July 9, 2022