USA:n ex-suurlähettiläs: Tämä ei ole vain Vladimir Putinin sota

Hyökkäyssota Ukrainassa ei kohtaa laajaa ja näkyvää vastustusta Venäjällä, muistuttaa Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul Twitterissä.

– Tämä on Venäjän sota, ei vain (Vladimir) Putinin sota, hän sanoo tviitissään.

– Putin teki päätöksen hyökätä Ukrainaan. Mutta muut venäläiset kuin Putin tappavat Ukrainassa. Muut venäläiset maksavat veroja rahoittaakseen tämän tappamisen. Jotkut rohkeat venäläiset protestoivat tätä sotaa vastaan. Useimmat eivät.

Ex-suurlähettiläs muistelee, kuinka häntä aikoinaan Moskovassa syytettiin päivittäin USA:n Irakin sodasta. Kukaan ei syyttänyt pelkästään USA:n presidenttiä.

– Hyväksyin sen. Meidän olisi pitänyt tehdä enemmän sen sodan estämiseksi.

