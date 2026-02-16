USA:n erikoisjoukot varautuvat sotaan pohjoisessa

Arktisen alueen jännitteiden kiristymiseen on reagoitu Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonissa, jossa varaudutaan mahdolliseen konfliktiin jäätävissä olosuhteissa.
Maavoimien Green Berets -erikoisjoukot eli Vihreät baretit ovat Wall Street Journalin mukaan harjoitelleet Ruotsin pohjoisosissa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin huomio on ollut Grönlannin suunnalla osin siksi, että suurvaltojen välille odotetaan kiristyvää kilpailua arktisen alueen luonnonvaroista ja strategisen tärkeistä meriväylistä.
Vihreät baretit harjoittelevat suomalaisille tuttuja selviytymistaitoja kylmissä olosuhteissa. Siirtymiset on tehtävä hiihtämällä.
– Kyseessä on aivan erilainen kylmyys. Eräs ryhmämme jäsen sai sormiinsa paleltumia, erikoisjoukkojen kersantti sanoo.
Arktisen harjoituksen tavoitteena on opettaa sotilaille selviytymistä, talvitaktiikkaa ja operatiivista suorituskykyä. Talvikoulutuskeskuksen kenraalimajuri Fredrik Flink sanoo, että olosuhteisiin sopeutuminen vaatii vähintään neljä vuorokautta kestävän harjoituksen.
– Ainoa todellinen vihollinen on kylmyys. Se ei anna mitään anteeksi, Flink toteaa.
Ruotsin pohjoisosiin lähetetään sotilaita myös monista muista Naton jäsenvaltioista. Fredrik Flink huomauttaa, että kaikkien huomio on siirtynyt globaalista terrorismin vastaisesta sodasta kohti arktista aluetta.
Amerikkalaisjoukkojen harjoituksessa tulee lukuisia loukkaantumisia vain muutamassa päivässä. Vihreiltä bareteilta kysytään, voiko tällaisissa olosuhteissa edes sotia.
– Olemme vitsailleet siitä. Ehkä kaikkien maiden pitäisi vain sopia, että tätä pohjoisempana emme aio taistella, lääkintämies sanoo.