USA:n erikoisjoukot tekivät iskun Pohjois-Koreaan, päättyi verilöylyyn

Ryhmä Yhdysvaltain Navy SEAL -erikoisjoukkoja nousi kylmänä talvisena yönä merestä pohjoiskorealaiselle rannalle. He suorittivat äärimmäisen salaista operaatiota. Kaiken piti mennä täydellisesti. Lopputuloksena oli kuitenkin verilöyly ja tehtävän hylkääminen. Asiasta kertoo The New York Times.

Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2019, presidentti Donald Trumpin ensimmäiselle kaudelle. SEAL-joukkojen tehtävän tavoitteena oli asentaa elektroninen laite, jonka avulla Yhdysvallat voisi seurata Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin viestintää. Operaatio olisi voinut tarjota Yhdysvalloille arvokasta tiedustelutietoa, mutta samalla se tarkoitti amerikkalaisten sotilaiden lähettämistä Pohjois-Korean maaperälle.

Operaatioon valittiin SEAL Team 6:n Red Squadron. Sama yksikkö oli surmannut terroristijohtaja Osama bin Ladenin vuonna 2011. SEAL-joukot harjoittelivat kuukausia, tietoisina siitä, että jokaisen liikkeen oli oltava täydellinen. Lopputulos oli kuitenkin kaikkea muuta kuin täydellinen.

Vuoden 2019 operaatiota ei ole koskaan julkisesti tunnustettu. NYT:n tiedot perustuvat niiden siviilivirkamiesten ja sotilaiden nimettömiin haastatteluihin, jotka olivat tietoisia operaatiosta. Lehti on jättänyt kertomatta osan arkaluonteisista tiedoista, jotka voisivat vaikuttaa tuleviin erikoisoperaatioihin ja tiedustelutehtäviin.

SEALit joutuisivat selviytymään tuntikausia jäisessä meressä, pujottautumaan maalla vartioiden ohi, suorittamaan tarkan teknisen asennuksen ja poistumaan havaitsematta. Pakeneminen huomaamatta oli elintärkeää.

Suunnitelma oli ujuttaa ydinkäyttöinen sukellusvene Pohjois-Korean vesille ja laskea pieni ryhmä erikoisjoukkoja veteen kahdessa minisukellusveneessä, jotka liukuisivat hiljaa rantaan. SEALit istuisivat neljän asteen vedessä noin kaksi tuntia päästäkseen rantaan, hengityslaitteiden ja lämmitettyjen pukujen avulla selviytyen. Lähellä rantaa minisukellusveneet vapauttaisivat kahdeksan SEALin ryhmän, joka uisi kohteeseen, asentaisi laitteen ja palaisi mereen.

Mutta tiimillä oli vakava rajoite: se joutuisi toimimaan lähes sokkona. Tavallisesti erikoisjoukot operoivat lennokkien tukemina, jotka välittävät korkearesoluutioista kuvaa kohteesta reaaliaikaisesti. Nyt tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Kaikki oli tehtävä lähes täydellisessä viestintäpimennossa.

Sukellusvene lähestyi Pohjois-Korean rannikkoa ja laski vesille kaksi minisukellusvenettä, jotka liukuivat kohti kohdetta matalaan kirkkaaseen veteen noin sadan metrin päähän rannasta. Ensimmäinen minisukellusvene parkkeerasi suunnitellusti merenpohjaan, mutta toinen meni hieman yli ja joutui tekemään U-käännöksen. Nyt veneet osoittivat eri suuntiin.

Aika oli vähissä, joten operaatiota päätettiin jatkaa ja korjata veneiden asema myöhemmin. SEALit uivat äänettömästi maihin aseet ja laite mukanaan. Heidän pimeänäkölaitteensa eivät havainneet rannalla ollutta pientä venettä, jossa oli pohjoiskorealaisia sukeltajia keräämässä simpukoita.

SEALit luulivat olevansa yksin ja alkoivat riisua sukellusvarusteitaan, mutta minisukellusvenettä korjattaessa sen moottorin ääni tai ohjaamon valo saattoi paljastaa heidät. Pohjoiskorealainen vene alkoi liikkua kohti minisukellusveneitä. Rannalla SEALit näkivät tilanteen uhkaavana.

Kun yksi pohjoiskorealaisista miehistä hyppäsi mereen veneestä, rannalla ollut kokenut SEAL päätti ampua. Muut seurasivat esimerkkiä. Sekunneissa veneen miehistö oli kuollut. Myöhemmin todettiin, että he olivat siviilejä. SEALit upottivat ruumiit peittääkseen jäljet.

Koska operaatio oli paljastunut, laitetta ei voitu asentaa. SEALit lähettivät hätäsignaalin, ja ydinsukellusvene ajoi matalikkoon lähelle rantaa noutaakseen heidät. Kaikki amerikkalaiset selvisivät vahingoittumattomina. Pian sen jälkeen Yhdysvaltain satelliitit havaitsivat vilkastunutta pohjoiskorealaista sotilaallista toimintaa alueella. Pohjois-Korea ei koskaan kommentoinut tapahtunutta.

Operaation epäonnistuminen johti useisiin sisäisiin arviointeihin. Niissä todettiin, että siviilien tappaminen oli ollut sääntöjen mukaista ja että tehtävä kaatui onnettomien sattumien yhteisvaikutukseen. Kongressille ei koskaan kerrottu operaatiosta.

– Villi tarina, The Economistin puolustusasioihin erikoistunut toimittaja Shashank Joshi kommentoi viestipalvelu X:ssä.

– SEALit tappoivat jokaisen veneessä, jonka he luulivat havainneen heidät, upottivat veneen ja ruumit ja hylkäsivät tehtävän. Ja kongressille ei koskaan kerrottu tästä.

