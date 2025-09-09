USA:n energiaministeri: EU:n toimet ovat ehtona pakotteiden kiristämiselle

Yhdysvaltojen energiaministeri Chris Wrightin mukaan Euroopan maiden on lopetettava öljyn ja kaasun ostaminen Venäjältä, jos ne haluavat Washingtonin kiristävän Moskovan vastaisia pakotteita. Financial Timesin haastatteleman Wrightin mielestä Euroopan maiden pitäisi ostaa Yhdysvalloista nesteytettyä luonnonkaasua, bensiiniä ja muita polttoaineita Venäjän kaasun sijasta. Hän muistutti, että EU on sitoutunut ostamaan energiaa Yhdysvalloista 750 miljardin dollarin arvosta vuoden 2028 loppuun mennessä.

– Jos eurooppalaiset asettaisivat rajan ja sanoisivat: ”Emme enää osta Venäjän kaasua emmekä öljyä”, eikö sillä olisi lisäävä vaikutus Yhdysvaltojen aggressiivisuuteen [pakotteiden asettamisessa]? Ehdottomasti, Wright selvensi.

Hän uskoo, että Euroopalle olisi edullisempaa ostaa energiansa Yhdysvalloista.

– Venäjä rahoittaa sotakoneistoaan öljyn ja luonnonkaasun viennillä. Jos Eurooppa ei ostaisi niitä, se pienentäisi heidän tulojaan, ministeri lisäsi.

Keskustelussaan Euroopan johtajien kanssa 3. syyskuuta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati, että Eurooppa lopettaa venäläisen öljyn ostamisen, koska sillä tavoin EU rahoittaa sotaa.

Hän sanoi myös, että Euroopan pitäisi myös painostaa Kiinaa, jotta sen johto lopettaisi venäläisen öljyn ja kaasun ostamisen.

Bildin mukaan Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yritti sanoa Trumpille, että Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Eurooppa on merkittävästi vähentänyt Venäjän öljyn ostamista. Trumpille kerrottiin myös, että Euroopan maista ainoastaan Unkari ja Slovakia jatkavat öljyn ostamista Venäjältä.

Toukokuussa 2025 Euroopan komissio esitteli luonnoksen tiekartasta Venäjän energian tuonnin lopettamiseksi EU:hun. Siinä esitetään Venäjän kaasun tuonnin lopettamista 1. tammikuuta 2028 mennessä. Kuluvana syksynä Euroopan parlamentti harkitsee ehdotusta, joka lopettaisi Venäjän kaasun tuonnin jo tammikuuhun 2027 mennessä.