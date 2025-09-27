USA:n droonihanke on suurissa vaikeuksissa

Yhdysvaltojen asevoimien uutta drooniteknologiaa ja tekoälyä hyödyntävä massiivinen hanke ei ole edennyt odotetulla tavalla.
Kaksi vuotta sitten aloitetun Replicator-suurhankkeen tavoitteena on hankkia Yhdysvaltain asevoimille nopeasti suuri määrä älykkäitä aseita. Hankkeen tarkoituksena on vastata Kiinan kasvaneeseen sotilaalliseen kapasiteettiin.
Nyt hanke on siirretty uudelle organisaatiolle, koska tulokset eivät ole vastanneet odotuksia.
Asiasta kertoo The Wall Street Journal.
Joe Bidenin presidenttikaudella aloitettu Replicator-ohjelman puitteissa oli tarkoitus toimittaa tuhansia tekoälyjärjestelmiä ilma- maa- ja merivoimille tämän vuoden elokuuhun mennessä.
Vuonna 2023 hankkeen luvattiin tarjoavan edullista, älykästä ja pienikokoista teknologiaa asevoimille.
Osa ohjelman puitteissa järjestelmistä on osoittautunut epäluotettavaksi tai liian kalliiksi valmistettavaksi suurissa määrin. Myös sopivien ohjelmistojen hankkiminen eri valmistajien tuottamien droonien hallinnaksi parvissa on osoittautunut haasteeksi.
Yksi ohjelman ytimessä olleista visioista oli luoda yhteensopivuus eri valmistajien droonien välillä. Silloin erilaiset autonomisen asejärjestelmät voisivat toimia saumattomasti yhteen.
Nyt hanke on siirretty uudelle osastolle puolustusministeriössä. Hankkeella on myös nimettömänä esiintyvien virkamiesten mukaan kiire. Uudella DAWG-osastolla on alle kaksi vuotta aikaa kehittää tarvittavat järjestelmät asevoimien käyttöön, virkamiehet sanovat.
Hanke on kohdannut haasteita myös Yhdysvaltain asevoimien byrokratiakoneistossa. Kaupallisesti saatavilla olevan teknologian hyödyntäminen ei ole onnistunut odotetulla tavalla.
Hankkeessa on hankittu myös jo ennalta vanhaksi tiedettyä drooniteknologiaa, jota ei testattu riittävällä tavalla, ohjelmaa läheltä seuranneet virkamiehen kommentoivat.
Esimerkiksi merivoimille hankitut meridroonit eivät soveltuneet pitkiin ja monimutkaisiin tehtäviin Tyynellä valtamerellä.
Hankkeessa maavoimille hankittiin suuri määrä Switchblade-drooneja. Droonit osoittautuivat Ukrainassa odotettua herkemmiksi häirinnälle. Maavoimille tarjottiin droonin päivitettyä versiota, mutta sitä ei haluttu ottaa käyttöön.
Switchblade on kappalehinnaltaan myös huomattavasti Ukrainassa ja Venäjällä käytössä olevia kaupallisia drooneja kalliimpi.
Hankitun teknologian integroiminen olemassa oleviin järjestelmiin on myös osoittautunut haasteeksi. Tavoite yhdessä toimivista autonomisista järjestelmistä ei ole toteutunut laajoissa harjoituksissa, joissa teknologiaa on kokeiltu.
Hankkeessa mukana olleet kertovat kuitenkin myös, että Replicator-ohjelmassa tapahtui myös onnistumisia. Hankkeen uudenlaisen lähestymistavan myötä uusia aseita onnistuttiin ottamaan käyttöön paljon aikaisempaa nopeammin. Perinteisten ostoprosessien kesto on hankkeessa mukana olleiden mukaan useita vuosia pidempi.