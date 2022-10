USA:n demokraateista yli puolet pitää sosialismia hyvänä asiana

Amerikkalaisen uutiskanava Fox Newsin uusin kysely on selvittänyt rekisteröityneiden äänestäjien asenteita kapitalismiin ja sosialismiin.

Äänestäjistä 54 prosenttia katsoo, että Yhdysvallat on tällä hetkellä siirtymässä pois kapitalismista ja liikkumassa kohti sosialismia. Eri mieltä väitteen kanssa on 38 prosenttia vastaajista.

Kaikista vastanneista 60 prosenttia on sitä mieltä, että tällainen siirtymä olisi huono asia. Äänestäjistä 32 prosenttia kokee, että liikkuminen kohti sosialismia olisi hyvä asia.

Puolueiden kannattajien välillä on kyselyn mukaan isoja eroja.

Demokraattien äänestäjistä 53 prosenttia kokee sosialismiin siirtymisen olevan hyvä asia ja 35 prosenttia huono asia. Republikaanien kannattajista 14 prosenttia suhtautuu asiaan myönteisesti ja 83 prosenttia kielteisesti.

FOX NEWS POLL: U.S moving away from Capitalism and more towards Socialism would be:

Good Thing: 32%

Bad Thing: 60%

Socialism: Good/Bad

Democrats: 𝟱𝟯/35

Republicans: 14/83

Independents: 24/63 pic.twitter.com/EIpnB0Shnb

