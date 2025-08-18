USA:n avainsenaattori: Näin sota lopetetaan

Vaikutusvaltaisen yhdysvaltalaisen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin mukaan Yhdysvaltojen diplomatian seuraavan vaiheen on kohdistuttava Venäjän talouteen.

– Neuvoisin presidentti (Donald) Trumpia ja [ulkoministeri Marco Rubiota], että teidän on vakuutettava (Vladimir) Putin siitä, että jos tämä sota ei pääty oikeudenmukaisesti ja kunniallisesti Ukrainan tekemien myönnytysten myötä, tuhoamme Venäjän talouden, eteläcarolinalainen republikaani kertoi Fox Newsin haastattelussa.

– Meillä on kyky tehdä se, Graham lisäsi arvioidessaan Trumpin ja Putinin perjantaina Alaskassa pidetyn tapaamisen seurauksia.

Asiasta kirjoittaa muun muassa Politico.

Tullit maille, jotka ostavat venäläistä energiaa, ovat keskeinen osa yhtälöä, Graham sanoi. Hänen tukemansa senaatin lakiesitys antaisi Trumpille mahdollisuuden asettaa 500 prosentin tulleja näille maille.

Trump nosti elokuun alussa Intian tulleja 50 prosenttiin maan venäläisen raakaöljyn ostojen vuoksi. Graham väitti, että juuri nämä pakotteet ajoivat Putinin suostumaan Alaskan-vierailuun.

Toisen merkittävän venäläisen raakaöljyn kuluttajan Kiinan painostaminen voisi osoittautua vieläkin ratkaisevammaksi, Graham arvioi.

– Jos viemme asian seuraavalle tasolle ja kerromme Kiinalle, että te olette seuraava, niin mielestäni voimme lopettaa tämän sodan, Graham sanoi.

– Toiseksi tärkein henkilö planeetalla tämän sodan lopettamiseksi on presidentti Xi Kiinassa. Jos hän menisi Putinin luo ja sanoisi, että on aika lopettaa tämä sota, en voi enää auttaa teitä, koska asetatte maani uhkaan, tämä sota loppuisi, senaattori jatkoi.

Erityislähettiläs Steve Witkoff väitti perjantaisen tapaamisen olleen voitto ja sanoi Venäjän suostuneen Ukrainan ”[Naton] artikla 5:n kaltaiseen suojeluun” sodan päättyessä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja joukko eurooppalaisia johtajia, mukana tasavallan presidentti Alexander Stubb, matkustavat maanantaina Washingtoniin keskustelemaan Trumpin kanssa jatkoaskelista sodan lopettamiseksi.

Graham vaati, että myös Euroopan on oltava valmis asettamaan Venäjälle lisäpakotteita taistelujen lopettamiseksi.

– Eurooppalaisille liittolaisillemme, nostakaa peliänne. Lakatkaa valittamasta siitä, mitä emme tee Amerikassa, ja tehkää itse enemmän, hän sanoi haastattelussa.

– Asettakaa tulleja jokaiselle maalle, joka ostaa venäläistä öljyä ja kaasua halvalla Putinin sotakoneiston hyödyksi. Tehkää kuten Trump tekee, senaattori linjasi.