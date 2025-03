USA:lta varoitus Iranille: Tämän on loputtava

Yhdysvallat sanoo jatkavansa ilmaiskuja Jemenin huthikapinallisia vastaan, jos hyökkäykset Punaisenmeren kautta kulkevaa kauppaliikennettä vastaan eivät lopu.

Valkoisen talon turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Mike Waltz varoittaa samalla hutheja tukevaa Irania vastatoimista. Hänen mukaansa Iranin ei anneta hankkia ydinasetta.

Waltz totesi presidentti Donald Trumpin hallinnon perineen ongelmat edeltäjältään Joe Bidenilta, jonka aikana tehdyt sotilaalliset toimet eivät pysäyttäneet huthikapinallisten hyökkäyksiä.

– Iran on toistuvasti rahoittanut, toimittanut kalustoa, kouluttanut ja auttanut hutheja ottamaan kohteekseen Yhdysvaltain sota-alusten lisäksi globaalin kauppaliikenteen. He ovat sulkeneet strategisia meriväyliä, jonka seurauksena 70 prosenttia rahtiliikenteestä on jouduttu ohjaamaan Afrikan eteläkärjen ympäri. Tämä lisää taloudellisia kustannuksia, eikä Trump aio hyväksyä tätä, Mike Waltz sanoi ABC:n haastattelussa.

Turvallisuusneuvonantajalta kysyttiin, ovatko suorat sotilaalliset toimet Irania vastaan mahdollisia. Waltzin mukaan kaikki vaihtoehdot ovat esillä, ja kohteeksi voivat joutua esimerkiksi hutheille tiedustelutietoja toimittavat Iranin vallankumouskaartin vakoilulaivat.

– Iranin on kuultava viesti lujaa ja selvästi. Tällaista ei voi hyväksyä, ja sen on loputtava. He ovat tukeneet huthien lisäksi Hizbollahia, Irakin miliisiryhmiä, Hamasia ja muita. Erona on, että hutheilla on äärimmäisen kehittyneet ilmapuolustusjärjestelmät sekä merimaaliohjuksia, hyökkäysdrooneja ja jopa ballistisia ohjuksia, Mike Waltz sanoi.

Presidentti Donald Trump on todennut, ettei Iran voi saada käyttöönsä ydinaseita.

– Kaikki vaihtoehdot ovat esillä tämän estämiseksi. Ja ne koskettavat Iranin ydinohjelman kaikkia osia eli ohjuksia, aseistamista ja rikastamista. He voivat joko luopua siitä todennettavalla tavalla, tai sitten eteen tulevat muut seuraukset, Waltz sanoi.

Hänen mukaansa Valkoinen talo ei voi hyväksyä tilannetta, jossa ”ajatollahien sormi on ydinaseiden laukaisunappulalla”.

– Tämä johtaisi asevarustelukierteeseen Lähi-idässä ja ydinaseiden yleistymiseen, Mike Waltz totesi.