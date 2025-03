Massiivinen voima – USA iski hutheja vastaan

Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uuden sarjan ilmaiskuja Jemenin huthikapinallisia vastaan.

Aseryhmä on tehnyt loppuvuodesta 2023 lähtien toistuvia hyökkäyksiä Punaisenmeren kauppaliikennettä vastaan. Iranin tukemat huthit ovat lisäksi laukaisseet Israeliin ballistisia ohjuksia ja räjähdelennokkeja tukeakseen Hamasin taistelua Gazassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili ilmaiskuja ratkaiseviksi ja voimakkaiksi. Kohteina olivat huhtien tukikohdat, johtajat ja ohjuspuolustusjärjestelmät.

– Heidän piratisminsa, väkivaltansa ja terrorisminsa on kohdistunut amerikkalaisiin ja muiden maiden laivoihin, lentokoneisiin ja drooneihin, Donald Trump kirjoittaa Truth Social -viestipalvelussa.

Hänen mukaansa tavoitteena on palauttaa navigaation vapaus läheiselle merialueelle.

Suunnitelma ilmaiskuista hyväksyttiin CNN:n mukaan viime viikon lopulla. Kongressin jäseniä on tiedotettu toimista. Jatkotoimista päätetään sen mukaan, kuinka mittavia vaurioita ilmaiskujen arvioidaan aiheuttaneen.

Punaisenmeren kautta kulki aiemmin noin 15 prosenttia maailman kauppaliikenteestä. Rahtiyhtiöt ovat joutuneet käyttämään riskien vuoksi pidempiä reittejä Afrikan eteläkärjen ympäri, mikä nostaa kuljetusten kustannuksia ja lopulta myös kuluttajahintoja.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen

On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025