USA:lta tyrmäys ehdotukselle neuvotteluista – ”Ehdoton tulitauko ensin”

Yhdysvaltain Ukrainan-erikoislähettilään Keith Kellogin mukaan Venäjän on suostuttava ehdottomaan tulitaukoon ennen rauhanneuvottelujen alkamista. Kellogg kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti aiemmin Ukrainan ja Venäjän välisiä suoria neuvotteluja, jotka voisivat toteutua alkavan viikon torstaina Turkissa. Tulitaukoon Putin ei suoraan suostunut, mutta ei poissulkenut mahdollisuutta, että sellainen saataisiin aikaan neuvotteluissa.

Kellogg suhtautui Venäjän presidentin ehdotukseen penseästi.

Kellogg lainaa viestissään Uuden Seelannin pääministeri Christopher Luxonia, joka ilmaisi tukevansa kestävää rauhaa Ukrainaan, alkaen ehdottomalla 30 päivän tulitauolla. Luxon painotti, että arvot merkitsevät vain, jos niiden edestä toimitaan, ja siksi Ukrainan tukemisen on jatkuttava.

– Jopa Uuden-Seelannin pääministeri tajuaa tämän. Kuten Presidentti [Donald] Trump on toistuvasti sanonut, tappamisen on loputtava, Kellogg linjasi.

– Ehdoton 30 päivän tulitauko ensin, ja sen aikana siirtymä kohti kokonaisvaltaisia rauhanneuvotteluja. Ei toisin päin.

Kellogg ilmaisi jo lauantaina, että rauhanprosessi alkaa vasta, kun 30 päivän tulitauko saadaan aikaiseksi. Samaa mieltä ovat olleet myös eurooppalaiset johtajat.

Sunnuntaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati Ukrainan ja Venäjän välille 30 päivän tulitaukoa, joka alkaisi heti maanantaina.

– Niin kauan kun aseet puhuvat, ei voida neuvotella. Dialogia ei voi tapahtua, jos samaan aikaan siviilejä pommitetaan, Macron totesi viestipalvelu X:ssä.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz jakoi Macronin mielipiteen.

– Odotamme Moskovan suostuvan tulitaukoon, jotta todelliset neuvottelut olisivat mahdollisia. Aseiden on hiljennyttävä, jotta neuvottelut voivat alkaa, Merz kommentoi.

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs

— Keith Kellogg (@generalkellogg) May 11, 2025