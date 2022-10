USA yrittää nopeuttaa ilmapuolustuksen toimittamista Ukrainaan

Syynä aikataulumuutokselle on se, että Venäjä on yhä useammin käyttänyt Iranin toimittamia lennokkeja Ukrainan kaupunkeja ja infrastruktuuria vastaan, kertoo CNN.

Lennokeista on tullut yhä kiireellisempi ongelma Ukrainalle. USA:n ulkoministeriö sanoi maanantaina, että Venäjän Iranilta hankkimat lennokit rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, joka rajoittaa tiettyjä aseiden viemistä Iraniin tai tuomista Iranista.

Myös Euroopan maat ovat lähettäneet tai lähettämässä ilmatorjunta-aseistusta Ukrainalle. Vajaa viikko sitten Ukraina sai IRIS-T-ohjusjärjestelmiä Saksasta. Yhdysvallat on toimittanut Ukranalle NASAMS-järjestelmiä.

#Ukraine: The moment an incoming Russian cruise missile (Most likely a Kh-101 ALCM) was shot down by Ukrainian Air Defences this morning. pic.twitter.com/PjbH9paIGK

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 18, 2022