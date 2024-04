USA varoittaa Kiinaa tukemasta Venäjän hyökkäyssotaa: Luvassa merkittäviä seuraamuksia

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen varoittaa aiempaa jyrkemmin Kiinaa tukemasta Venäjän hyökkäyssotaa. Asiasta uutisoi Financial Times.

– Yritysten, mukaan lukien kiinalaisten yritysten, ei tule antaa aineellista tukea Venäjän hyökkäyssodalle. Mikäli näin kuitenkin tehdään, on luvassa merkittäviä seuraamuksia, hän toteaa Kiinan Kantonissa perjantaina ja lauantaina käytyjen keskustelujen pohjalta.

Lausunnolla viitataan Nato-maiden ulkoministerien tämän viikkoisiin neuvotteluihin Brysselissä. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken totesi neuvottelujen yhteydessä, että Kiinan tuki Venäjälle on hyvin huolestuttavalla tasolla. Hänen mukaansa Kiina tarjoaa Venäjälle välineitä, panoksia ja teknistä asiantuntemusta. Apu kohdistuu hänestä myös muun muassa avaruussektorille.

– Kiinalaisyritysten tuki ei vain edistä Venäjän aggressiota Ukrainassa, vaan se myös muodostaa muihin maihin kohdistuvan uhan, Blinken sanoo.

Aiempaan yhdysvaltalaiseen tiedustelutietoon pohjaten Venäjän tiedetään saaneen Kiinan kautta muun muassa mikroelektroniikkaa ja optiikkaa sekä polttoainetta ohjuksiin. Tämän lisäksi myös esimerkiksi geospatiaalista tiedustelutietoa, joka yhdistää muista tiedustelulajeista ja muista lähteistä kerättyjä tietoja karttoihin ja muuhun kuvamateriaaliin.

Kiinan kauppa Venäjän kanssa on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2020. Venäjä pystyy Kiinan kautta kiertämään länsimaiden asettamia pakotteita. Näin se pystyy pyörittämään talouttaan ja tehostamaan sotatoimiaan.

Yellenin mukaan Kiinalle on tehty varsin selväksi, että Venäjä hyötyy kiinalaisista yrityksistä ja heidän toimituksistaan. Kiinan näkemyksessä taas korostuu tarkoitus olla antamatta Venäjälle sotilaallista ja ”tappavaa” tukea. Kiinassa on myös todettu, että oikeastaan länsi on se osapuoli, joka ”lisää bensaa liekkeihin”.

Yellen kokee, että kumpikaan osapuoli ei toivo tilanteen muodostuvan kynnyskysymykseksi maiden kahdenvälisissä suhteissa. Hänen arvioi, että jossain määrin on edistytty erityisesti tiettyjen huolenaiheena olleiden kiinalaisten tuentarjoajien kohdalla. Hän korostaa, että paljon on kuitenkin vielä tehtävä.

Blinkenin mukaan muidenkin maiden tulee omissa kahdenvälisissä suhteissaan nostaa asia esille ja vastustaa Kiinan toimia yhteisessä globaalissa rintamassa.