Ukrainan sotilastiedustelu valmisteli suurta iskua Venäjälle helmikuun 24. päivälle. Se jätettiin kuitenkin tekemättä Washingtonin esittämien pyyntöjen vuoksi.

Asia ilmenee Washington Postin näkemistä vuodetuista amerikkalaisista tiedusteluasiakirjoista.

Niiden perusteella Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov oli antanut eräälle alaisistaan tehtäväksi ”valmistautua massaiskuihin helmikuun 24. päivänä (…) kaikella mitä GUR:lla on”.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n salaisen raportin mukaan ukrainalaiset pohtivat osana operaatiota meriteitse tehtävää räjähdeiskua Venäjän tärkeään Novorossijskin satamaan Mustallamerellä.

Amerikkalaisten kuvataan ”tarkkailleen salassa” Ukrainan suunnitelmia. Valkoisessa talossa on jutun mukaan huolittu jo pitkään, että Venäjän alueelle kohdistuvat iskut saattaisivat provosoida aggressiivisia vastareaktioita.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Ukraina on tehnyt toistuvia lennokki-iskuja syvälle Venäjän alueelle eikä niistä ole seurannut mitään poikkeuksellista. Venäjä on pikemminkin pyrkinyt vähättelemään vakavia kysymyksiä sen ilmapuolustuksen ja -valvonnan kyvyistä herättäneitä iskuja.

Yhdysvaltojen tahto meni helmikuun iskusuunnitelman kohdalla perille. Tämä selviää helmikuun 22. päivälle päivätystä keskustiedustelupalvelu CIA:n salaisesta raportista. Sen mukaan ”GUR suostui Washingtonin pyynnöstä lykkäämään iskuja” Moskovaan.

Vuodetuista asiakirjoista ei ilmene, millä tavalla Yhdysvallat asiaan puuttui. CIA:n asiakirjassa kerrotaan myös, että Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ei puolestaan suostunut lykkäämään omaa operaatioitaan. Venäjä syytti suoraan Ukrainan presidentinhallinnon alaisuudessa toimivaa SBU:ta iskuista vain muutamaa päivää myöhemmin.

Ukrainan sotilastiedustelu on amerikkalaisasiakirjojen mukaan suunnitellut muitakin erikoisoperaatioita Ukrainan ulkopuolella. GUR:n kerrotaan esimerkiksi valmistelleen iskuja Malissa toimivia Wagner-sotilaita ja Syyriassa olevia Venäjän joukkoja vastaan.

Amerikkalaislähteiden mukaan Ukraina ei käytä Yhdysvalloista saatuja kehittyneitä asejärjestelmiä iskuihin maan rajojen ulkopuolella. Nimettömänä pysyttelevä ukrainalainen viranomainen vahvistaa, että Kiova jättää tietyt kohteet rauhaan ja koordinoi aseiden käyttöä tarvittaessa amerikkalaisten kanssa rohkaistakseen Washingtonia toimittamaan yhä pidemmän kantaman asejärjestelmiä.