USA toteuttamassa kuolemantuomion ampumalla

Yhdysvalloissa Etelä-Carolinan osavaltiossa saatetaan perjantaina toteuttaa ensimmäinen kuolemantuomio ampumalla pitkään aikaan, kertovat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet. Mikäli tämä kuolemantuomio pannaan täytäntöön, se on ensimmäinen ampumalla toteutettava tuomio viiteentoista vuoteen.

Brad Sigmon tuomittiin vuonna 2001 siitä, että hän murhasi naisystävänsä vanhemmat ennen kuin sieppasi ex-naisystävänsä. Sigmon myös ampui ex-kumppaniaan, mutta nainen pääsi pakenemaan. Sigmonin kerrotaan valinneen teloituksen toteuttamistavan itse. Vaihtoehtoina olisivat myös sähköisku ja myrkkyruiske, mutta Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Sigmon on osoittanut huolensa näiden kahden menetelmän toimivuudesta.

Ampumateloitus toteutetaan siten, että tuomittu sidotaan tuoliin ja hänen päänsä peitetään hupulla. Teloitusryhmässä on kolme jäsentä, ja ryhmän jäsenet seisovat seinän takana, jossa on kiväärien mentävä luukku. Teloitusryhmä ampuu yhtä aikaa noin viiden metrin etäisyydeltä, kuvailee kalifornialainen kaapelikanava Bakersfield Now.

Teloitus on määrä toteuttaa varhain lauantaina Suomen aikaa – paitsi, jos Sigmonille haettuun armonanomukseen suostutaan tai teloitusta muista syistä lykätään. Sigmonin asianajajat ovat hakeneet brittilehti The Guardianin mukaan armoa sillä perusteella, että nykyään 67-vuotias Sigmon on muuttunut mies ja harras kristitty. Puolustus on vedonnut myös siihen, että Sigmonin oikeudenkäynnin aikaan hän ei ollut mielenterveydeltään oikeustoimikelpoinen vaan kärsi vakavasta maanisesta jaksosta. Sigmon on kuitenkin tunnustanut tappaneensa entiset appivanhempansa pesäpallomailalla ja ryöstäneensä heidät. Puolustuksen mukaan tapahtumat olivat seurausta Sigmonin väkivaltaisesta taustasta, lapsuuden hylkäämiskokemuksista ja diagnosoimattomasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä.

Sigmonin valinta tulla teloitetuksi ampumalla kumpuaa ainakin osin marraskuussa 2024 Etelä-Carolinan osavaltiossa toimeenpannusta kuolemantuomiosta. Murhasta kuolemantuomion saanut vanki oli valinnut teloitusmenetelmäksi ruiskeen. Pentobarbitaalilla toteutettavan teloituksen jälkeen oli havaittu, että vanki tarvitsi kuollakseen kaksi annosta. Ruumiinavauksessa ilmeni, että teloitetulle oli kehittynyt keuhkoödeema, mikä esti hengittämisen. Pentobarbitaalilla teloitettuja vankeja tutkittaessa on havaittu, että tämä kivulias ja epämukava tila oli aiheutunut 34:lle tutkituista 43:sta teloitetusta.