USA toimittaa Ukrainalle ylimääräisen Patriot-järjestelmän

Presidentti Joe Bidenin hyväksymä päätös on vastaus Ukrainan kiireelliseen pyyntöön tehostaa ilmapuolustusta Venäjän ankaran hyökkäyksen keskellä Harkovan alueella, kertoo The Kyiv Independent.

Tämä on toinen Patriot-järjestelmä, jonka Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle rutiininomaisen, mutta julkistamattoman ohjustoimituksen ohella.

Virkamiesten mukaan Bidenin päätös tehtiin viime viikolla useiden korkean tason kokousten ja sisäisen keskustelun jälkeen siitä, kuinka vastata Ukrainan kiireellisiin tarpeisiin vahvistaa ilmapuolustusta vaarantamatta Yhdysvaltain taisteluvalmiutta.

Muut liittolaiset, mukaan lukien Saksa ja Italia, ovat myös antaneet ilmapuolustusjärjestelmiä ja ammuksia Ukrainan tukemiseen.

Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön Ukrainassa jo lähipäivinä, jos siihen tehdään tarvittavat huollot tai muutokset.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi huhtikuussa, että jotta ilmapuolustus kattaisi Ukrainan tulevaisuudessa kokonaan, on parempi, että käytössä on 25 Patriot-järjestelmää, joissa kussakin on 6-8 patteria.

– Kaikki kansainväliset kumppanit ovat tietoisia Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmien tarpeesta, Zelensky sanoi ja lisäsi, että jotkut liittolaiset tietävät jopa, mihin järjestelmät olisi sijoitettava.