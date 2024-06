USA-suhde puhutti Kultaranta-keskusteluissa – ”olen tästä perustavaa laatua eri mieltä”

EU-maiden suhde nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa Yhdysvaltoihin nousi keskeiseksi kysymykseksi Kultaranta-keskustelujen ensimmäisessä paneelikeskustelussa, johon osallistuivat Hollannin pääministeri Mark Rutte ja tasavallan presidentti Alexander Stubb.

– Transatlanttinen suhde on olennaisen tärkeä tässä ajassa Euroopalle. Se on jopa tärkeämpi kuin 10 tai vaikkapa 20 vuotta sitten. Se ei tarkoita, että meidän pitää hyväksyä kaikki, mitä Yhdysvallat tekee tai mitä siellä tapahtuu, mutta suhde on perustavaa laatua oleva, Rutte korosti.

Rutten mielestä on tärkeä ymmärtää, että Yhdysvallat ei ylläpidä suhdetta Eurooppaan ”vain Euroopan etuja ajatellen”, vaan taustalla on pyrkimys padota Venäjän vaikutusvallan kasvu. Euroopan kannalta tämä merkitsee sitä, että Yhdysvaltojen presidenttien puheet puolustusmäärärahojen kasvattamisesta on syytä ottaa tosissaan.

– Donald Trump oli tässä aivan oikeassa, ja (Barack) Obamakin sanoi tämän saman asian aikanaan, Rutte huomautti.

Presidentti Alexander Stubb nosti omassa puheenvuorossaan esiin mielestään usein katveeseen jäävän näkökulman:

– En usko, että Yhdysvalloilla olisi varaa jättää Eurooppa omilleen, jos se haluaa pitää kiinni suurvalta-statuksestaan. Tämä asia aika usein unohtuu eikä tästä usein puhuta. Kun julkisessa keskustelussa ehkä väitetään äkkiväärästi, että Yhdysvallat tulee lähtemään Natosta tai Yhdysvallat ei jatka Ukrainan tukemista, olen tästä aivan perustavaa laatua eri mieltä.

Stubb muistutti Euroopan kansallisvaltioiden lukumäärästä ja Naton roolista ”maailman vahvimpana sotilaallisena liittoumana”. Tämä merkitsee sitä, että Yhdysvaltojenkin on pakko nojata suurvalta-asemansa säilyttääkseen näihin yhteisöihin.

Keskustelussa nousi esiin kysymys Donald Trumpin mahdollisesta paluusta Yhdysvaltojen presidentiksi.

– Siellä on demokraattinen prosessi, josta tulee tulos ja kuka tahansa onkin Yhdysvaltojen presidentti, meidän täytyy tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, totesi Rutte.

– Me hyväksymme sen tuloksen ja olemme rauhallisia sen suhteen, katsoi Stubb.