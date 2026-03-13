Verkkouutiset

USA sallii venäläisen öljyn ostamisen väliaikaisesti

Taustalla on Hormuzinsalmen tilanne.
Pakotteiden keventämisellä pyritään estämään kansainvälistä öljykriisiä. AFP / LEHTIKUVA / MARIO TAMA
Pakotteiden keventämisellä pyritään estämään kansainvälistä öljykriisiä. AFP / LEHTIKUVA / MARIO TAMA

Yhdysvallat tekee tilapäisiä kevennyksiä Venäjän vastaisiin öljypakotteisiin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent viestipalvelu X:ssä.

Taustalla on Lähi-idän konflikti, jolla on ollut rajuja vaikutuksia raakaöljyn hintaan. Tilanne Hormuzinsalmella voi johtaa pahimmillaan jopa kansainväliseen öljykriisiin.

Konfliktin vaikutuksia lievittääkseen Yhdysvallat sallii venäläisen raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden ostamisen seuraavan 30 päivän aikana.

– Yhdysvaltain presidentti [Donald Trump] on ryhtynyt päättäväisiin toimiin edistääkseen vakautta maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla ja pyrkii pitämänsä hinnat alhaisina samalla, kun puutumme terroristisen Iranin hallinnon aiheuttamaan uhkaan ja epävakauteen, Bessent kirjoittaa.

Öljyn hinta on ollut voimakkaassa nousussa. Bessent vakuuttaa, että häiriö jää tilapäiseksi, joka tuo ”pitkällä aikavälillä valtavan hyödyn kansakunnallemme ja taloudellemme”.

