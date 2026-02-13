USA pohtii rajua vaatimusta turisteille – koskee suomalaisiakin

Yhdysvallat voi menettää miljoonia turisteja, asiantuntijat arvioivat Newsweekille.
Taustalla on Donald Trumpin hallinnon kaavailema uudistus, joka sallisi sosiaalisen median palvelujen tilitietojen tarkastelun vierailijaviisuhakemuksien käsittelyssä.
Ehdotettu käytäntö koskisi turisteja, jotka saavat matkustusluvan Yhdysvaltoihin Electronic System for Travel Authorization (ESTA) -järjestelmän kautta. Siihen kuuluu kansalaisia 42 maasta, mukaan lukien Suomesta ja muista Euroopan maista.
Jos uusi käytäntö astuu voimaan, turistien pitäisi luovuttaa sosiaalisen median tilitietoja viranomaisten arviointia varten. Tiedot sisältäisivät keskeisiä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, asuinpaikkoja viimeisen viiden vuoden ajalta sekä läheisten perheenjäsenten nimet ja syntymäajat.
Asiantuntijat arvioivat lehdelle, että on selvää, että näin tiukat vaatimukset tulisivat johtamaan turistien merkittävään vähenemiseen.
Trumpin hallinnon esittämä uudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on rajoittaa Yhdysvaltoihin suuntautuvaa maahanmuuttoa ja matkustamista. Taustalla on halu parantaa maan rajaturvallisuutta.