”Laskeutuminen kuin oppikirjasta” – historiallinen kuulento palasi

Artemis II -kuulento on palannut onnistuneesti Maahan “oppikirjamaisen” laskeutumisen jälkeen. Historiallinen kymmenen päivän mittainen avaruuslento on näin saatu päätökseen, kertoo BBC.
Tiimi laskeutui Tyynellemerelle lähellä Yhdysvaltain Kalifornian rannikkoa perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 3.07 Suomen aikaa. Paluuseen sisältyi rutiininomainen, mutta jännittävä kuuden minuutin viestikatkos.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Komentaja Reid Wiseman vahvistaa tiimin olevan hyvässä kunnossa.
– He ovat onnellisia ja terveitä, Nasa kertoo.
Artemis II teki historiaa viemällä astronautit ennätyksellisen kauas Maasta, noin 407 000 kilometrin etäisyydelle.
Nasan mukaan onnistunut paluu merkitsee uuden aikakauden alkua ihmiskunnan avaruustutkimuksessa.