Öljyvarastot tyhjenevät – hintapaine iskee USA:han

Öljyvarastojen väheneminen eri puolilla maailmaa ja Hormuzinsalmen epävarmuus ovat lisänneet hintapainetta Yhdysvalloissa tilanteessa, jossa Iranin ja Yhdysvaltojen edustajat ovat aloittaneet neuvottelut Islamabadissa, kertoo The Wall Street Journal.

Atlantic Council -ajatushautomon asiantuntija ja entinen Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies William Wechsler arvioi, että Iran pitää asemaansa vahvana.

– He kokevat, että heillä on Trump tiukasti otteessaan. He uskovat käyttävänsä maailmantalouden riippuvuuksia neuvotteluvalttinaan.

Dubaissa toimivan Qamar Energy -konsulttiyhtiön toimitusjohtaja Robin Millsin mukaan paine kohdistuu erityisesti Hormuzinsalmeen.

– Mitä painetta Iranilla on tällä hetkellä? Ei mitään. Todellinen paine kohdistuu nyt Hormuzinsalmeen, hän sanoo.

Hänen mukaansa öljyvarastot ovat vähentyneet vaiheittain eri alueilla.

– Näemme öljyvarastojen hupenevan Aasiassa, Euroopassa ja nyt Yhdysvalloissa, koska markkinat vetävät öljyä nopeasti varastoista. Jos tämä jatkuu, hinnannousut voivat iskeä Yhdysvaltoihin melko jyrkästi seuraavien viikkojen aikana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että tulitauon ehtojen mukaan Iranin tulisi avata Hormuzinsalmi. Salmea ei ole kuitenkaan avattu, ja Trump on arvostellut Irania julkisesti.

Yhdysvallat ei ole toistaiseksi ryhtynyt uusiin toimiin Hormuzinsalmen tilanteen vuoksi, mutta sillä on edelleen merkittävä sotilaallinen läsnäolo alueella.