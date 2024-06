USA ostaa norjalaisia risteilyohjuksia

Yhdysvaltojen ilmavoimat (USAF) on tilannut norjalaiselta Kongsbergilta Joint Strike Missile (JSM) -risteilyohjuksia 141 miljoonalla dollarilla (132 miljoonaa euroa). Tilatut ohjukset on määrä toimittaa vuonna 2026 elokuun loppuun mennessä. JSM on ensimmäinen ulkomainen taktinen ohjus Yhdysvalloissa sitten vuoden 2004, jolloin USAF poisti käytöstä israelilaiset Popeye- ilmasta maahan -ohjukset (AGM-142 Have Nap).

Tilattu ensimmäinen tuotantoerä sisältää ohjusten lisäksi kuljetus- ja varastointilaatikot sekä testauslaitteet, joiden osuus on 69 miljoonaa dollaria (65 miljoonaa euroa). Ohjusten määrää ei ole ilmoitettu, mutta niitä arvellaan olevan 48.

USAF suunnittelee ostavansa 268 JSM-ohjusta vuoteen 2028 mennessä yhteensä 848 miljoonalla dollarilla (794 miljoonalla eurolla). Yhdysvalloissa ohjuksen nimi on AGM-184A Kraken.

Kongsbergin yhdessä Australian Raytheonin kanssa vuodesta 2009 lähtien suunnittelema JSM on ainoa meritorjuntaohjus, joka mahtuu sekä USAF:in F-35A:n ja Yhdysvaltojen merivoimien uuden tukialushävittäjän F-35C:n asekuiluun. F-35 pystyy kantamaan ohjuksia myös siipiripustimissa, mutta ei häiveominaisuuksien kärsimättä. Ohjus laukaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 USAF:in F-16-hävittäjästä Utahissa.

JSM:n sanotaan olevan Yhdysvalloille väliaikainen ratkaisu siihen asti, kunnes suurempi AGM-185C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) -meritorjuntaohjus on integroitu F-35:een. LRASM ei kuitenkaan mahdu koneen asekuiluun. JSM:n etu on myös siinä, että sitä voidaan käyttää myös maamaaleja vastaan.

Norjan ilmavoimat haluaa ohjuksen myös F-35:een, ja ainakin Suomen ilmavoimat on kiinnostunut siitä. Samanlaiset asejärjestelmät liittolaisten välillä edistäisivät Naton pyrkimyksiä aseiden yhteiskäyttöön.

Nelimetrisen ja noin 400-kiloisen JSM:n kantama on yli 550 kilometriä ja nopeus alisooninen 900–1 100 km/h. Taistelukärki painaa 118 kg. Ohjautuvuudesta vastaavat GPS, inertia ja infrapunakamera, joka varmistaa tarkan maalinosoituksen.